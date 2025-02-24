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Российский рынок акций заметно растет в начале основных торгов понедельника

Российский рынок акций заметно растет в начале основных торгов понедельника - 24.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций заметно растет в начале основных торгов понедельника

Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии понедельника, закрепляясь чуть выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно растет в начале основной торговой сессии понедельника, закрепляясь чуть выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 10.10 мск увеличивается на 0,9%, до 3 312,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 261,76 пункта. В частности, сильно дорожают акции "СПБ Биржи" (+9,11%), ММК (+3,48%), ОВК (+2,45%), ТМК (+2,41%). Дешевеют акции "Ростелекома" (-0,65%), "Новатэка" (-0,12%), "Фосагро" (-0,09%), "Распадской" (-0,07%). "Учитывая новые позитивные геополитические вводные, а именно заявления о готовящейся новой встрече между Россией и США на этой неделе, рынок акций попытается пойти выше. Спрос, вероятно, продолжит фокусироваться в менее ликвидных бумагах. Целевым на сегодня по индексу Мосбиржи видим диапазон 3290-3350 пунктов", - комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Индекс перешел в боковой тренд. Покупателям не хватает сил, чтобы прорваться к зоне 3400-3500 пунктов. Если индекс упадет ниже 3260 пунктов, то будут ждать коррекции до 3170 пунктов", - считает в свою очередь Владислав Антонов из BitRiver.

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мосбиржа, рынки, россия, сша, российский рынок акций