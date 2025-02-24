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Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/rynki-855194750.html
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на 16-й пакет санкций ЕС, следует из данных торгов. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:58+0300
2025-02-24T11:58+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на 16-й пакет санкций ЕС, следует из данных торгов. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT Рублевый индекс Мосбиржи к 11.54 мск продолжает расти - на 0,41%, до 3 296,83 пункта. До объявления об утверждении 16-го пакета санкций он также рос - примерно на 0,5%. Юань на Мосбирже растет на 8 копеек, до 12,08 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, но позже вернулся к району 12,10 рубля, где и находился до объявления. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, вместе с юанем ненадолго поднялся, оказавшись выше 88 рублей, но позже вернулся в район 87,5 рубля, к 11.54 мск он растет на 45 копеек, до 87,52 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рф, мосбиржа, акции, торги, рынки
Экономика, РФ, Мосбиржа, Акции, Торги, Рынки
11:58 24.02.2025
 
Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС

Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на 16-й пакет санкций ЕС

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на 16-й пакет санкций ЕС, следует из данных торгов.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
ЕС, помимо прочего, впервые ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на транзакции с использованием "Системы передачи финансовых сообщений" (СПФС) Центробанка России. Кроме того, санкции включили в себя дополнительный запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.54 мск продолжает расти - на 0,41%, до 3 296,83 пункта. До объявления об утверждении 16-го пакета санкций он также рос - примерно на 0,5%.
Юань на Мосбирже растет на 8 копеек, до 12,08 рубля. После появления новостей о санкциях он ненадолго усиливал рост, поднимаясь на пике до 12,19 рубля, но позже вернулся к району 12,10 рубля, где и находился до объявления. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, вместе с юанем ненадолго поднялся, оказавшись выше 88 рублей, но позже вернулся в район 87,5 рубля, к 11.54 мск он растет на 45 копеек, до 87,52 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативным для рубля является только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс и является главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Российский рынок акций заметно растет в начале основных торгов понедельника
10:23
 
ЭкономикаРФМосбиржаАкцииТоргиРынки
 
 
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