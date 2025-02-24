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Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются - 24.02.2025, ПРАЙМ
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:11+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 8 658,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 129,46 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,54%, до 22 385,15 пункта. Досрочные выборы в бундестаг Германии прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов. "Это благоприятный для рынка результат", - комментирует итоги голосования в Германии агентству Блумберг главный международный стратег канадского Imperial Bank of Commerce (Jeremy Stretch) Джереми Стретч. При этом аналитик отмечает, что инвесторы могут несколько опасаться действий новой администрации на фоне существующего фискального фона.
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рынки, индексы, торги, германия, олаф шольц, dax, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, DAX, ЕВРОПА
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются
Основные индексы Европы снижаются, пока растет немецкий DAX на фоне выборов
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 8 658,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 129,46 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,54%, до 22 385,15 пункта.
Досрочные выборы в бундестаг Германии прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
"Это благоприятный для рынка результат", - комментирует итоги голосования в Германии агентству Блумберг главный международный стратег канадского Imperial Bank of Commerce (Jeremy Stretch) Джереми Стретч. При этом аналитик отмечает, что инвесторы могут несколько опасаться действий новой администрации на фоне существующего фискального фона.
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