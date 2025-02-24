Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/rynki-855195410.html
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются - 24.02.2025, ПРАЙМ
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:11+0300
2025-02-24T12:11+0300
экономика
рынки
индексы
торги
германия
олаф шольц
dax
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_22:0:2027:1128_1920x0_80_0_0_dd8cd407921b78e1d1da9ca5e8bb881e.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 8 658,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 129,46 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,54%, до 22 385,15 пункта. Досрочные выборы в бундестаг Германии прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов. "Это благоприятный для рынка результат", - комментирует итоги голосования в Германии агентству Блумберг главный международный стратег канадского Imperial Bank of Commerce (Jeremy Stretch) Джереми Стретч. При этом аналитик отмечает, что инвесторы могут несколько опасаться действий новой администрации на фоне существующего фискального фона.
https://1prime.ru/20250224/rynki-855186960.html
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_272:0:1776:1128_1920x0_80_0_0_41bb440fe2d1ca9ea9999f67a8ae7960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, индексы, торги, германия, олаф шольц, dax, европа
Экономика, Рынки, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, DAX, ЕВРОПА
12:11 24.02.2025
 
Фондовый индекс Германии растет после выборов в стране, остальные снижаются

Основные индексы Европы снижаются, пока растет немецкий DAX на фоне выборов

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© CC BY 2.0 / Mario
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются после проведения досрочных выборов в бундестаг Германии, растет лишь немецкий DAX, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,01%, до 8 658,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 8 129,46 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,54%, до 22 385,15 пункта.
Досрочные выборы в бундестаг Германии прошли в воскресенье. По итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах, ХДС/ХСС набрал 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.
"Это благоприятный для рынка результат", - комментирует итоги голосования в Германии агентству Блумберг главный международный стратег канадского Imperial Bank of Commerce (Jeremy Stretch) Джереми Стретч. При этом аналитик отмечает, что инвесторы могут несколько опасаться действий новой администрации на фоне существующего фискального фона.
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Фондовые индексы АТР снижаются после переговоров США и КНР по торговле
08:19
 
ЭкономикаРынкиИндексыТоргиГЕРМАНИЯОлаф ШольцDAXЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала