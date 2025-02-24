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Фондовые индексы АТР преимущественно сократились

Фондовые индексы АТР преимущественно сократились - 24.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно сократились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно уменьшились на фоне торговых рисков и снижения индексов США,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:41+0300

2025-02-24T12:41+0300

2025-02-24T12:41+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно уменьшились на фоне торговых рисков и снижения индексов США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,18%, до 3 373,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,13%, до 2 091,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,58%, до 23 341,61 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,35%, до 2 645,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 0,14%, до 8 308,2 пункта, Торги в Японии не проходят в понедельник в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 увеличился на 0,26%, до 38 776,94 пункта. Инвесторы продолжают оценивать перспективы отношений США и Китая. В пятницу американский президент Дональд Трамп поручил Комитету по иностранным инвестициям в США ограничить китайские расходы на технологии, энергетику и другие стратегические отрасли в Штатах, сообщило агентство Блумберг. "Этот шаг может вызвать разворот в китайских акциях после сильного ралли", - приводит агентство мнение стратегов JPMorgan Chase & Co. Сдержала склонность трейдеров Азии к риску и негативная динамика фондовых рынков США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, в том числе технологический индекс Nasdaq, к которому чувствительны азиатские биржи, снизился на 2,2%.

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сша

азиатско-тихоокеанский регион

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рынки, торги, акции, сша, азиатско-тихоокеанский регион, дональд трамп