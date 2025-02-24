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Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5% - 24.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250224/rynki-855199012.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5% - 24.02.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января ускорилась до 2,5% с 2,4% годовых по итогам декабря, следует из данных Евростата. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:08+0300
2025-02-24T13:08+0300
экономика
евростат
инфляция
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января ускорилась до 2,5% с 2,4% годовых по итогам декабря, следует из данных Евростата. Значение совпало с предварительной оценкой.
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евростат, инфляция
Экономика, Евростат, инфляция
13:08 24.02.2025
 
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%

Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января ускорилась до 2,5% с 2,4% годовых по итогам декабря, следует из данных Евростата.
Значение совпало с предварительной оценкой.
Денежные купюры. Доллары США. Евро - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Евро дорожает к доллару в преддверии выхода данных об инфляции в еврозоне
09:04
 
ЭкономикаЕвростатинфляция
 
 
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