https://1prime.ru/20250224/rynki-855199012.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5% - 24.02.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января ускорилась до 2,5% с 2,4% годовых по итогам декабря, следует из данных Евростата. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:08+0300
2025-02-24T13:08+0300
2025-02-24T13:08+0300
экономика
евростат
инфляция
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам января ускорилась до 2,5% с 2,4% годовых по итогам декабря, следует из данных Евростата. Значение совпало с предварительной оценкой.
https://1prime.ru/20250224/evro-855188180.html
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евростат, инфляция
Экономика, Евростат, инфляция
Годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%
Евростат: годовая инфляция в еврозоне по итогам января ускорилась до 2,5%