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Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62%
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62% - 24.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62%
Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T19:12+0300
2025-02-24T19:12+0300
2025-02-24T19:12+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,62%, до 3303,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,84%, до 1271,52 пункта, долларовый РТС - на 0,57%, до 1179,86 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа
Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62%
Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,62%, до 3303,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,84%, до 1271,52 пункта, долларовый РТС - на 0,57%, до 1179,86 пункта.
Мосбиржа 1 марта запустит торги "выходного дня" в рамках эксперимента