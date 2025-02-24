https://1prime.ru/20250224/rynok-855211263.html

Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62%

Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62% - 24.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,62%

Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:12+0300

2025-02-24T19:12+0300

2025-02-24T19:12+0300

экономика

российский рынок акций

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,62%, до 3303,63 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,84%, до 1271,52 пункта, долларовый РТС - на 0,57%, до 1179,86 пункта.

https://1prime.ru/20250224/birzha-855209951.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, мосбиржа