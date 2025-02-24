https://1prime.ru/20250224/samolety-855199508.html
Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций
Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций
Стоимость европейских самолетов и вертолетов может вырасти примерно на 10-20% на фоне санкций ЕС против российского первичного алюминия, такое мнение высказал... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:18+0300
2025-02-24T13:18+0300
2025-02-24T13:18+0300
экономика
бизнес
ес
вертолеты
алюминий
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24a337c3def76b5518793a06930a870e.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость европейских самолетов и вертолетов может вырасти примерно на 10-20% на фоне санкций ЕС против российского первичного алюминия, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, включающий в том числе запрет на импорт из РФ первичного алюминия. Как отметил эксперт, могут подорожать все виды европейских самолетов и вертолетов, поскольку в них очень много алюминия."Рост их стоимости может быть аналогичным предполагаемому подъему цен на первичный алюминий на рынке Европейского Союза, оцениваемому в 10-15%, или даже больше - до 20%", - прокомментировал Хазанов последствия новых европейских ограничений. Помимо этого эксперт отметил также рост цен на машины европейского производства, что также негативно ударит по автомобильной промышленности, которая и так переживает не лучшие времена. Европейские автомобили и раньше не могли конкурировать в цене с китайскими, заключил аналитик. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250224/gaz-855196083.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82772/59/827725933_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9dcaae8dccec50f144e9bc3c402a6de9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ес, вертолеты, алюминий, санкции против рф
Экономика, Бизнес, ЕС, вертолеты, алюминий, санкции против РФ
Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций
Эксперт Хазанов: самолеты в Европе подорожают на 10-20% из-за санкций против РФ
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость европейских самолетов и вертолетов может вырасти примерно на 10-20% на фоне санкций ЕС против российского первичного алюминия, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, включающий в том числе запрет на импорт из РФ первичного алюминия.
Как отметил эксперт, могут подорожать все виды европейских самолетов и вертолетов, поскольку в них очень много алюминия.
"Рост их стоимости может быть аналогичным предполагаемому подъему цен на первичный алюминий на рынке Европейского Союза, оцениваемому в 10-15%, или даже больше - до 20%", - прокомментировал Хазанов последствия новых европейских ограничений.
Помимо этого эксперт отметил также рост цен на машины европейского производства, что также негативно ударит по автомобильной промышленности, которая и так переживает не лучшие времена. Европейские автомобили и раньше не могли конкурировать в цене с китайскими, заключил аналитик.
США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник сохраняют стабильность