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Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций

Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций - 24.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт предсказал рост стоимости самолетов в Европе на фоне санкций

Стоимость европейских самолетов и вертолетов может вырасти примерно на 10-20% на фоне санкций ЕС против российского первичного алюминия, такое мнение высказал... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:18+0300

2025-02-24T13:18+0300

2025-02-24T13:18+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость европейских самолетов и вертолетов может вырасти примерно на 10-20% на фоне санкций ЕС против российского первичного алюминия, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, включающий в том числе запрет на импорт из РФ первичного алюминия. Как отметил эксперт, могут подорожать все виды европейских самолетов и вертолетов, поскольку в них очень много алюминия."Рост их стоимости может быть аналогичным предполагаемому подъему цен на первичный алюминий на рынке Европейского Союза, оцениваемому в 10-15%, или даже больше - до 20%", - прокомментировал Хазанов последствия новых европейских ограничений. Помимо этого эксперт отметил также рост цен на машины европейского производства, что также негативно ударит по автомобильной промышленности, которая и так переживает не лучшие времена. Европейские автомобили и раньше не могли конкурировать в цене с китайскими, заключил аналитик. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ес, вертолеты, алюминий, санкции против рф