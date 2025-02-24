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Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ

Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ - 24.02.2025, ПРАЙМ

Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ

Южнокорейский производитель Samsung в январе—феврале нарастил маркетинговую активность на российском рынке на 30%, говорится в материале издания "Ъ". | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:47+0300

2025-02-24T09:47+0300

2025-02-24T09:47+0300

экономика

samsung

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель Samsung в январе—феврале нарастил маркетинговую активность на российском рынке на 30%, говорится в материале издания "Ъ".Отмечается, что Samsung начала опережающий рост рекламных продаж в начале года, однако официально она не объявила о возобновлении поставок своей продукции в Россию.В январе-феврале 2025 года Samsung увеличила маркетинговую активность на 30%, а количество рекламных объявлений выросло на 10% по сравнению с предшествующим периодом. Большая часть рекламной активности Samsung осуществляется через оператора МТС.В издании заметили, что компания не комментирует причины увеличения маркетинговой активности и подчеркивает, что решение о возобновлении поставок в Россию еще не принято.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

samsung