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Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ
Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ - 24.02.2025, ПРАЙМ
Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ
Южнокорейский производитель Samsung в январе—феврале нарастил маркетинговую активность на российском рынке на 30%, говорится в материале издания "Ъ". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:47+0300
2025-02-24T09:47+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель Samsung в январе—феврале нарастил маркетинговую активность на российском рынке на 30%, говорится в материале издания "Ъ".Отмечается, что Samsung начала опережающий рост рекламных продаж в начале года, однако официально она не объявила о возобновлении поставок своей продукции в Россию.В январе-феврале 2025 года Samsung увеличила маркетинговую активность на 30%, а количество рекламных объявлений выросло на 10% по сравнению с предшествующим периодом. Большая часть рекламной активности Samsung осуществляется через оператора МТС.В издании заметили, что компания не комментирует причины увеличения маркетинговой активности и подчеркивает, что решение о возобновлении поставок в Россию еще не принято.
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samsung
Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ
"Ъ": Samsung увеличивает маркетинговую активность в России
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
Южнокорейский производитель Samsung в январе—феврале нарастил маркетинговую активность на российском рынке на 30%, говорится
в материале издания "Ъ".
Отмечается, что Samsung начала опережающий рост рекламных продаж в начале года, однако официально она не объявила о возобновлении поставок своей продукции в Россию.
В январе-феврале 2025 года Samsung увеличила маркетинговую активность на 30%, а количество рекламных объявлений выросло на 10% по сравнению с предшествующим периодом. Большая часть рекламной активности Samsung осуществляется через оператора МТС.
В издании заметили, что компания не комментирует причины увеличения маркетинговой активности и подчеркивает, что решение о возобновлении поставок в Россию еще не принято.
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