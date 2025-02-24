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Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:41+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. "Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили 16-й пакет санкций против России", - отмечается в публикации.Согласно изданию, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России, ограничение доступа к международной платежной системе SWIFT для 13 банков, запрет на операции с определенными портами и аэропортами, а также запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ.Кроме того, 48 физических лиц и 35 организаций добавлены в список персональных санкций. В список также попали 74 судна "теневого флота".В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, ес
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
Reuters: главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России, передает
агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
"Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили 16-й пакет санкций против России", - отмечается в публикации.
Согласно изданию, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России, ограничение доступа к международной платежной системе SWIFT для 13 банков, запрет на операции с определенными портами и аэропортами, а также запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ.
Кроме того, 48 физических лиц и 35 организаций добавлены в список персональных санкций. В список также попали 74 судна "теневого флота".
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Россия смогла приспособиться к односторонним санкциям, заявил Рябков