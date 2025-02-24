https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855191881.html

Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России

Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T10:41+0300

2025-02-24T10:41+0300

2025-02-24T10:56+0300

экономика

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. "Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили 16-й пакет санкций против России", - отмечается в публикации.Согласно изданию, санкции включают запрет на импорт первичного алюминия из России, ограничение доступа к международной платежной системе SWIFT для 13 банков, запрет на операции с определенными портами и аэропортами, а также запрет на вещание в Европе восьми российских СМИ.Кроме того, 48 физических лиц и 35 организаций добавлены в список персональных санкций. В список также попали 74 судна "теневого флота".В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250224/ryabkov-855190028.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес