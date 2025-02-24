https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855201695.html
Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России
Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России
В очередной 16-й пакет санкций Евросоюза включены теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян, говорится в документе, который опубликован в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:36+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В очередной 16-й пакет санкций Евросоюза включены теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян, говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС. Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД окончательно утвердил 16-й пакет санкций в отношении России. В него включены как новые экономические, так и персональные ограничения. Галустян внесен в перечень за причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента Владимира Путина. "Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - утверждается в документе. Барановская внесена в перечень за поддержку действий РФ на Украине в медийном поле и поездки в Донбасс.
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санкции против рф, россия, ес
санкции против РФ, РОССИЯ, ЕС
Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России
Юлия Барановская и Михаил Галустян включены в 16-й пакет санкций Евросоюза
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В очередной 16-й пакет санкций Евросоюза включены теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян, говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС.
Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД окончательно утвердил 16-й пакет санкций в отношении России. В него включены как новые экономические, так и персональные ограничения.
Галустян внесен в перечень за причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента Владимира Путина.
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"Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - утверждается в документе.
Барановская внесена в перечень за поддержку действий РФ на Украине в медийном поле и поездки в Донбасс.