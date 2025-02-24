https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855201695.html

Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России

Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Барановская и Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России

В очередной 16-й пакет санкций Евросоюза включены теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян, говорится в документе, который опубликован в... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:36+0300

2025-02-24T14:36+0300

2025-02-24T14:37+0300

санкции против рф

россия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В очередной 16-й пакет санкций Евросоюза включены теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян, говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС. Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД окончательно утвердил 16-й пакет санкций в отношении России. В него включены как новые экономические, так и персональные ограничения. Галустян внесен в перечень за причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента Владимира Путина. "Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - утверждается в документе. Барановская внесена в перечень за поддержку действий РФ на Украине в медийном поле и поездки в Донбасс.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855201201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, россия, ес