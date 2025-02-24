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Оценен эффект от санкций ЕС против алюминия из России

Оценен эффект от санкций ЕС против алюминия из России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Оценен эффект от санкций ЕС против алюминия из России

Эффект от европейских санкций против алюминия из России будет ограниченным, так как поэтапное введение запрета импорта позволит переориентировать экспорт на... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:38+0300

2025-02-24T14:38+0300

2025-02-24T14:38+0300

экономика

санкции против рф

ес

алюминий

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Эффект от европейских санкций против алюминия из России будет ограниченным, так как поэтапное введение запрета импорта позволит переориентировать экспорт на другие рынки, что уже происходит, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел ранее в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на импорт из России первичного алюминия. Тем временем США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, а также меди и никеля, еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОВ "Запрет ЕС на импорт первичного алюминия расширяет санкции в отношении алюминиевой отрасли России, однако эффекты от данных мер, скорее всего, будут ограниченными... Поэтапное введение полного запрета позволит переориентировать экспорт и российским поставщикам, в частности, "Русалу", - такое мнение высказал научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. "Торговые потоки относительно легко могут быть перенаправлены", - полагает и эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Именно поэтому последовательная санкционная политика в отношении российского алюминия практически не сказалась на мировых ценах, а спрос со стороны азиатских стран в значительной степени компенсировал сокращение российского экспорта в Великобританию, ЕС, США", - добавила она. Со своей стороны ЕС спроектировал переходный механизм для адаптации своих предприятий-импортеров к новым ограничениям, которые "вряд ли стали таким уж сюрпризом" для участников внешнеэкономической деятельности, подчеркнул Кузнецов. Так, на ближайшие 12 месяцев установлена квота на импорт российского алюминия в размере 80% от объемов прошлого года, уточняет он. ТОРГОВЛЯ УЖЕ ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ Кроме того, в целом торговля ЕС и России уже прошла период основной переориентации, стратегии компаний лежат в плоскости дальнейшего переключения торговых потоков на альтернативных торговых партнеров, отметил Кузнецов. По оценкам, если в 2022 году на ЕС приходилось около 40% физических объемов российского экспорта цветных металлов, то в 2023 году уже порядка 15-17%, привел пример эксперт. По его словам, куда более значительным фактором для России будет развитие спроса на алюминий по приоритетным торговым направлениям – это Китай, Индия, другие страны Азии - и формирование торговых условий для расширения поставок. А с учетом того, что ограничительные меры, вероятно, будут растянуты во времени, а также того, что отраслевые эксперты говорят о профиците мирового рынка, эффектов новых ограничений в отношении отраслей-потребителей алюминия мы увидеть не сможем, заключает Пономарева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, ес, алюминий