https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855202909.html

Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС

Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ

Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС

Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка,... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:02+0300

2025-02-24T15:02+0300

2025-02-24T15:02+0300

экономика

банки

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит. Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.

https://1prime.ru/20250224/samolety-855199508.html

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банки