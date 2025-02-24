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Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС
Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС
Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка,... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит. Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
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банки
Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под санкции ЕС
Банк Ак Барс, Уралсиб, "Национальный резервный банк" попали под новые санкции ЕС
БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Запрет ЕС на доступ дополнительно 13 российских банков к SWIFT в рамках нового 16-го пакета санкций распространен, в том числе на Банк Ак Барс, Уралсиб, Точка, "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Список, в частности, включает: Банк Ак Барс, Уралсиб, "Банк Точка", "Национальный резервный банк", Росэксимбанк, Синара, Примсоцбанк, ББР, "РНКО Платежный констурктор", Петербургский расчетный центр, Кузнецкбизнесбанк, МБ Банк и Кубань-кредит.
Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения.
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