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"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России
"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов охарактеризовал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России поговоркой "отморожу уши назло маме". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:07+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов охарактеризовал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России поговоркой "отморожу уши назло маме". Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пакет санкций прогнозируемым. "Европейский союз продолжает действовать по принципу "отморожу уши назло маме", поступая ничтожно по отношению к России. Создается впечатление, что европейские политики вскормлены одним воспитателем-русофобом", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, как показало время, санкции хоть и являются плохой новостью для развития экономических отношений, но делают Россию только сильнее и независимее. "Санкции стали толчком для импортозамещения", - подчеркнул депутат.
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"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России
Депутат Бабашов охарактеризовал поговоркой 16-й пакет санкций ЕС против России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов охарактеризовал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России поговоркой "отморожу уши назло маме".
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пакет санкций прогнозируемым.
"Европейский союз продолжает действовать по принципу "отморожу уши назло маме", поступая ничтожно по отношению к России. Создается впечатление, что европейские политики вскормлены одним воспитателем-русофобом", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, как показало время, санкции хоть и являются плохой новостью для развития экономических отношений, но делают Россию только сильнее и независимее. "Санкции стали толчком для импортозамещения", - подчеркнул депутат.
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