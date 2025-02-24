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"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России

"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов охарактеризовал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России поговоркой "отморожу уши назло маме". | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:07+0300

2025-02-24T15:07+0300

2025-02-24T15:07+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов охарактеризовал новый 16-й пакет санкций Евросоюза против России поговоркой "отморожу уши назло маме". Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал пакет санкций прогнозируемым. "Европейский союз продолжает действовать по принципу "отморожу уши назло маме", поступая ничтожно по отношению к России. Создается впечатление, что европейские политики вскормлены одним воспитателем-русофобом", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, как показало время, санкции хоть и являются плохой новостью для развития экономических отношений, но делают Россию только сильнее и независимее. "Санкции стали толчком для импортозамещения", - подчеркнул депутат.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855202909.html

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