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ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex - 24.02.2025, ПРАЙМ
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex
Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:21+0300
2025-02-24T15:38+0300
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения. "Клиенты этих банков ("СберБанк", "Т-Банк", "Альфа-Банк", находятся под санкциями ЕС - ред.) могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов обмениваются на криптовалюту, а затем криптовалюта обменивается на другие валюты", - приводится обоснование.
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россия, ес, запад
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ЗАПАД
15:21 24.02.2025 (обновлено: 15:38 24.02.2025)
 
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex

ЕС ввел рестрикции против базирующейся в России криптобиржи Garantex

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз внес в санкционный список базирующуюся в России криптовалютную биржу Garantex, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
"Клиенты этих банков ("СберБанк", "Т-Банк", "Альфа-Банк", находятся под санкциями ЕС - ред.) могут получить доступ к глобальной финансовой системе через Garantex, поскольку рубли с банковских счетов обмениваются на криптовалюту, а затем криптовалюта обменивается на другие валюты", - приводится обоснование.
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