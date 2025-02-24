https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855204460.html

Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список - 24.02.2025, ПРАЙМ

Британия расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:45+0300

2025-02-24T15:45+0300

2025-02-24T16:12+0300

экономика

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.Отмечается, что Великобритания включила в свой санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерджи" Вячеслава Кожевникова, заслуженного экономиста Игоря Кима, исполнительного директора Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова и заместителя министра МЧС России Дениса Попова.Также сообщается, что основатель S7 Group, Владислав Филев, попал в санкционный список.По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания