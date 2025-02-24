Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия расширила антироссийский санкционный список - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855204460.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 24.02.2025, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:45+0300
2025-02-24T16:12+0300
экономика
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.Отмечается, что Великобритания включила в свой санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерджи" Вячеслава Кожевникова, заслуженного экономиста Игоря Кима, исполнительного директора Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова и заместителя министра МЧС России Дениса Попова.Также сообщается, что основатель S7 Group, Владислав Филев, попал в санкционный список.По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:45 24.02.2025 (обновлено: 16:12 24.02.2025)
 
Британия расширила антироссийский санкционный список

Британия расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.
Отмечается, что Великобритания включила в свой санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерджи" Вячеслава Кожевникова, заслуженного экономиста Игоря Кима, исполнительного директора Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова и заместителя министра МЧС России Дениса Попова.
Также сообщается, что основатель S7 Group, Владислав Филев, попал в санкционный список.
По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
ЕС ввел санкции против криптобиржи Garantex
15:21
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала