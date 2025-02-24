https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855204460.html
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список - 24.02.2025, ПРАЙМ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:45+0300
2025-02-24T15:45+0300
2025-02-24T16:12+0300
экономика
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.Отмечается, что Великобритания включила в свой санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерджи" Вячеслава Кожевникова, заслуженного экономиста Игоря Кима, исполнительного директора Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова и заместителя министра МЧС России Дениса Попова.Также сообщается, что основатель S7 Group, Владислав Филев, попал в санкционный список.По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html
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великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британия расширила антироссийский санкционный список
Британия расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 107 позиций, добавив в него 67 лиц и 40 судов, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Добавлено 67 новых позиций и 40 судовых наименований", - сказано в документе.
Отмечается, что Великобритания включила в свой санкционный список генерального директора ПАО "Форвард Энерджи" Вячеслава Кожевникова, заслуженного экономиста Игоря Кима, исполнительного директора Иркутской нефтяной компании Николая Буйнова и заместителя министра МЧС России Дениса Попова.
Также сообщается, что основатель S7 Group, Владислав Филев, попал в санкционный список.
По заявлению британского МИД, новый пакет санкций стал крупнейшим с начала конфликта на Украине в 2022 году.
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