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Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза

Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза - 24.02.2025, ПРАЙМ

Захарова пошутила о санкционных пакетах Евросоюза

Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД России Мария... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:51+0300

2025-02-24T16:51+0300

2025-02-24T16:51+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Евросоюз примет столько санкционных пакетов, сколько стран в ЕС, "чтобы было, во что заворачивать", пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Сразу после объявления 16-го пакета санкций Евросоюз анонсировал 17-й. Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов всё больше, при этом дела в Западной Европе всё хуже. Логика прорисовывается следующая. Пакетов, видимо, будет по числу стран-членов ЕС - чтобы было, во что заворачивать", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Совет ЕС в понедельник ввел в действие 16-й по счету санкционный список, куда вошли как экономические, так и персональные ограничения. Сейчас в ЕС входят 27 государств.

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москва, ес, мид рф, мария захарова