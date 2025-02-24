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Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855209614.html
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто - 24.02.2025, ПРАЙМ
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто
Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:48+0300
2025-02-24T17:48+0300
экономика
россия
ес
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ. "Здесь (в Евросоюзе - ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза. Трансляцию выступления министра вел телеканал М1. Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат санкции, которые противоречили бы венгерским национальным интересам, в частности, в энергетическом секторе и атомной промышленности.
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россия, ес, петер сийярто, венгрия
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ
17:48 24.02.2025
 
Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России, заявил Сийярто

Сийярто: Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Подготовка 17-го пакета санкций против России обсуждалась на заседании глав МИД стран Евросоюза, в него снова хотят включить энергетику, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ.
"Здесь (в Евросоюзе - ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза. Трансляцию выступления министра вел телеканал М1.
Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что не поддержат санкции, которые противоречили бы венгерским национальным интересам, в частности, в энергетическом секторе и атомной промышленности.
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16:07
 
ЭкономикаРОССИЯЕСПетер СийяртоВЕНГРИЯ
 
 
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