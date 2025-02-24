https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855211728.html
Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам
Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам
Санкции Евросоюза к ряду российских аэропортов могут коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, выполняющих из них рейсы, однако это будет благоприятно для... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T19:20+0300
2025-02-24T19:20+0300
2025-02-24T19:20+0300
экономика
санкции против рф
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза к ряду российских аэропортов могут коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, выполняющих из них рейсы, однако это будет благоприятно для наращивания пассажиропотока российских авиаперевозчиков, сообщил РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. ЕС ранее в понедельник ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами "Внуково" и "Жуковский", четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а также портами на Балтийском и Черном море. "Новый пакет санкций может коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Москвы и в частности "Внуково", "Жуковского" и нескольких региональных (Екатеринбург, Пермь, Псков, Нижнекамск) аэропортов, попавших под прямые ограничения ЕС", - рассказал Козлов. Он добавил, что "сокращение предложения со стороны иностранных перевозчиков может быть благоприятно для российских авиакомпаний".
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санкции против рф, ес, россия, авиакомпании
Экономика, санкции против РФ, ЕС, РОССИЯ, авиакомпании
Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам
Эксперт Козлов: Санкции ЕС к аэропортам РФ могут коснуться ряда иностранных авиакомпаний
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза к ряду российских аэропортов могут коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, выполняющих из них рейсы, однако это будет благоприятно для наращивания пассажиропотока российских авиаперевозчиков, сообщил РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.
ЕС ранее в понедельник ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами "Внуково" и "Жуковский", четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а также портами на Балтийском и Черном море.
"Новый пакет санкций может коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Москвы и в частности "Внуково", "Жуковского" и нескольких региональных (Екатеринбург, Пермь, Псков, Нижнекамск) аэропортов, попавших под прямые ограничения ЕС", - рассказал Козлов.
Он добавил, что "сокращение предложения со стороны иностранных перевозчиков может быть благоприятно для российских авиакомпаний".
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России