https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855211728.html

Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам

Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам - 24.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал санкции ЕС к российским аэропортам

Санкции Евросоюза к ряду российских аэропортов могут коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, выполняющих из них рейсы, однако это будет благоприятно для... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:20+0300

2025-02-24T19:20+0300

2025-02-24T19:20+0300

экономика

санкции против рф

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза к ряду российских аэропортов могут коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, выполняющих из них рейсы, однако это будет благоприятно для наращивания пассажиропотока российских авиаперевозчиков, сообщил РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов. ЕС ранее в понедельник ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами "Внуково" и "Жуковский", четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами, а также портами на Балтийском и Черном море. "Новый пакет санкций может коснуться нескольких иностранных авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Москвы и в частности "Внуково", "Жуковского" и нескольких региональных (Екатеринбург, Пермь, Псков, Нижнекамск) аэропортов, попавших под прямые ограничения ЕС", - рассказал Козлов. Он добавил, что "сокращение предложения со стороны иностранных перевозчиков может быть благоприятно для российских авиакомпаний".

https://1prime.ru/20250224/shveytsariya-855205054.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, ес, россия, авиакомпании