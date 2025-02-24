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В Подмосковье вдвое вырос объем сделок с элитными коттеджами

В Подмосковье вдвое вырос объем сделок с элитными коттеджами - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье вдвое вырос объем сделок с элитными коттеджами

В Подмосковье по результатам 2024 года в покупку элитных коттеджей на вторичном и первичных рынках было вложено 217 миллиардов рублей, говорится в сообщении... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:02+0300

2025-02-24T13:02+0300

2025-02-24T13:02+0300

недвижимость

московская область

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В Подмосковье по результатам 2024 года в покупку элитных коттеджей на вторичном и первичных рынках было вложено 217 миллиардов рублей, говорится в сообщении агентства "Intermark загородная недвижимость", его приводит агентство РИА Новости.Количество сделок с элитными коттеджами увеличилось на 33%, достигнув 591. Однако спрос на новые дома остался практически неизменным, в то время как спрос на вторичном рынке вырос на 43%.Агентство также указывает на низкое предложение новых элитных домов, из-за чего покупатели обращаются к вторичному рынку или покупают земельные участки для самостоятельной застройки. На начало 2025 года предложение первичных коттеджей стало критически низким - доступно всего 105 объектов.Средняя стоимость продаваемого коттеджа от застройщика составила 250 миллионов рублей, превысив показатель предыдущего года. На вторичном рынке стоимость составляет 396 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20250223/mironov-855172130.html

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московская область