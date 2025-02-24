https://1prime.ru/20250224/severstal-855196455.html

"Северсталь" в случае снятия санкций видит Россию основным рынком сбыта

"Северсталь" в случае снятия санкций видит Россию основным рынком сбыта - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" в случае снятия санкций видит Россию основным рынком сбыта

"Северсталь" не предполагает менять стратегию в случае снятия санкций и видит в качестве основного рынка сбыта – Россию, заявил генеральный директор предприятия | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:31+0300

2025-02-24T12:31+0300

2025-02-24T12:31+0300

россия

северсталь

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" не предполагает менять стратегию в случае снятия санкций и видит в качестве основного рынка сбыта – Россию, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев. "Говоря про какое-то стратегическое перепозиционирование - такого не произойдет. "Северсталь" для себя видит в качестве основного рынка сбыта - это рынок Российской Федерации. Здесь находятся наши ключевые клиенты, здесь мы выработали для себя сегменты, в которых эффективно взаимодействуем с нашими клиентами, создаем для них долгосрочную ценность, поэтому какого-то изменения стратегии компании не предполагается", - сказал он, отвечая на вопрос об изменениях для компании после возможного снятия санкций. Шевелев упомянул, что до 2022 года "Северсталь" поставляла на европейские рынки до половины произведенной продукции, а в 2024 году - меньше 20%. По его словам, отмена ограничений на премиальном рынке Европы даст большую гибкость и скажется на марже компании. "Снятие санкций приведет к появлению дополнительных возможностей, которыми мы можем эффективно воспользоваться и разделить с нашими инвесторами", - добавил он. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь".

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россия, северсталь