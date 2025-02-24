https://1prime.ru/20250224/severstal-855201988.html

"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года

"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года

"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 году на уровне 11 миллионов тонн, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:40+0300

2025-02-24T14:40+0300

2025-02-24T14:41+0300

экономика

северсталь

металлургия

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/70/832967096_0:152:3077:1882_1920x0_80_0_0_ef6ba27e21d30058ba5e9f859cbe2185.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 году на уровне 11 миллионов тонн, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев. "Объем производства стали по итогу 2025 года мы ожидаем, что он вырастет и составит около 11 миллионов тонн. 2024 год мы закончили с объемом примерно на 10,4 (миллиона тонн - ред.) - но это всегда будет компромисс между спросом и экономической целесообразностью производства стали. Если мы видим, что спроса нет или экономически нецелесообразно, мы можем снизить объем производства стали", - сказал он в ходе интервью "Вредному инвестору". В ноябре Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор. В интервью Шевелев рассказал также, что у "Северстали" появится возможность производства чугуна на уровне 12 миллионов тонн чугуна после завершения капитальных ремонтов доменных печей в 2025 году. Кроме того, глава компании коснулся темы дивидендов. "Очевидно, что это (решение о выплате дивидендов - ред.) будет зависеть от экономики РФ, экономики "Северстали", спроса на рынке стали, который, мы видим, к сожалению, на сегодняшний день снижается ... Я бы не хотел обозначать никаких индикативов по размеру дивидендов и цифр. Могу только сказать с уверенностью, что "Северсталь" продолжит свою дивидендную политику", - добавил генеральный директор компании. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь".

https://1prime.ru/20250224/severstal-855196455.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

северсталь, металлургия