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"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 году на уровне 11 миллионов тонн, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:40+0300
2025-02-24T14:40+0300
2025-02-24T14:41+0300
экономика
северсталь
металлургия
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 году на уровне 11 миллионов тонн, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев. "Объем производства стали по итогу 2025 года мы ожидаем, что он вырастет и составит около 11 миллионов тонн. 2024 год мы закончили с объемом примерно на 10,4 (миллиона тонн - ред.) - но это всегда будет компромисс между спросом и экономической целесообразностью производства стали. Если мы видим, что спроса нет или экономически нецелесообразно, мы можем снизить объем производства стали", - сказал он в ходе интервью "Вредному инвестору". В ноябре Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор. В интервью Шевелев рассказал также, что у "Северстали" появится возможность производства чугуна на уровне 12 миллионов тонн чугуна после завершения капитальных ремонтов доменных печей в 2025 году. Кроме того, глава компании коснулся темы дивидендов. "Очевидно, что это (решение о выплате дивидендов - ред.) будет зависеть от экономики РФ, экономики "Северстали", спроса на рынке стали, который, мы видим, к сожалению, на сегодняшний день снижается ... Я бы не хотел обозначать никаких индикативов по размеру дивидендов и цифр. Могу только сказать с уверенностью, что "Северсталь" продолжит свою дивидендную политику", - добавил генеральный директор компании. "Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь".
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северсталь, металлургия
Экономика, Северсталь, металлургия
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 года
"Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 г на уровне 11 млн тонн
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Северсталь" сохраняет план производства стали в 2025 году на уровне 11 миллионов тонн, заявил генеральный директор предприятия Александр Шевелев.
"Объем производства стали по итогу 2025 года мы ожидаем, что он вырастет и составит около 11 миллионов тонн. 2024 год мы закончили с объемом примерно на 10,4 (миллиона тонн - ред.) - но это всегда будет компромисс между спросом и экономической целесообразностью производства стали. Если мы видим, что спроса нет или экономически нецелесообразно, мы можем снизить объем производства стали", - сказал он в ходе интервью "Вредному инвестору".
В ноябре Шевелев рассказал журналистам, что "Северсталь" в 2025 году ожидает выплавку стали как минимум на уровне текущего года - порядка 11 миллионов тонн. Однако при снижении или повышении спроса компания будет корректировать свои производственные программы, опираясь на экономическую целесообразность, указывал тогда гендиректор.
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В интервью Шевелев рассказал также, что у "Северстали" появится возможность производства чугуна на уровне 12 миллионов тонн чугуна после завершения капитальных ремонтов доменных печей в 2025 году.
Кроме того, глава компании коснулся темы дивидендов. "Очевидно, что это (решение о выплате дивидендов - ред.) будет зависеть от экономики РФ, экономики "Северстали", спроса на рынке стали, который, мы видим, к сожалению, на сегодняшний день снижается ... Я бы не хотел обозначать никаких индикативов по размеру дивидендов и цифр. Могу только сказать с уверенностью, что "Северсталь" продолжит свою дивидендную политику", - добавил генеральный директор компании.
"Северсталь" - вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) - один из крупнейших автономных интегрированных заводов по производству стали в мире и ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская сталь".