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Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг - 24.02.2025, ПРАЙМ
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац) | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T00:00+0300
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общество
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Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац)
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.
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Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ZDF
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Канцлер ФРГ Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац)
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.