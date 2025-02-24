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Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг - 24.02.2025, ПРАЙМ
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац) | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T00:00+0300
2025-02-24T00:00+0300
общество
германия
фрг
берлин
олаф шольц
фридрих мерц
zdf
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Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац) БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность. "Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF. "Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск). Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.
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общество , германия, фрг, берлин, олаф шольц, фридрих мерц, zdf
Общество , ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ZDF
00:00 24.02.2025
 
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг

Канцлер ФРГ Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг

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Добавлен бэкграунд (6 абзац), уточняются цифры (4 абзац)
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.
 
ОбществоГЕРМАНИЯФРГБерлинОлаф ШольцФридрих МерцZDF
 
 
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