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В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям
В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям - 24.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:49+0300
2025-02-24T11:49+0300
2025-02-24T11:49+0300
госдума
россия
штрафы
энергетики
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Законопроектом предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. "Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье. Известно немало случаев, когда увлечение опасными для неокрепшего детского организма напитками приводило к серьезным заболеваниям и даже смерти не только подростков, но и выносливых взрослых. Поэтому продажа подобных напитков детям недопустима", - отмечал парламентарий.
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госдума, россия, штрафы, энергетики, дети
Госдума, РОССИЯ, штрафы, энергетики, дети
В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям
В ГД одобрили проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.
Законопроектом предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи энергетиков несовершеннолетним.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
"Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье. Известно немало случаев, когда увлечение опасными для неокрепшего детского организма напитками приводило к серьезным заболеваниям и даже смерти не только подростков, но и выносливых взрослых. Поэтому продажа подобных напитков детям недопустима", - отмечал парламентарий.
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