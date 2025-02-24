https://1prime.ru/20250224/shtrafy-855194372.html

В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям

В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:49+0300

2025-02-24T11:49+0300

2025-02-24T11:49+0300

госдума

россия

штрафы

энергетики

дети

https://cdnn.1prime.ru/img/79251/28/792512884_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_ad650ac91c3862532e0abef1f9b7b32e.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Законопроектом предлагается дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи энергетиков несовершеннолетним. Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев ранее сообщал, что законопроектом предлагается ввести штрафы до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. "Энергетические напитки пользуются популярностью у подростков, потому что вызывают ободряющее воздействие и быстрый прилив сил, но мало кто задумывается об их очень вредном воздействии на здоровье. Известно немало случаев, когда увлечение опасными для неокрепшего детского организма напитками приводило к серьезным заболеваниям и даже смерти не только подростков, но и выносливых взрослых. Поэтому продажа подобных напитков детям недопустима", - отмечал парламентарий.

https://1prime.ru/20250210/sud-854818998.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, россия, штрафы, энергетики, дети