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Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми

Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми - 24.02.2025, ПРАЙМ

Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:04+0300

2025-02-24T12:04+0300

2025-02-24T12:04+0300

госдума

россия

штрафы

азартные игры

дети

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними. Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.

https://1prime.ru/20250224/shtrafy-855194372.html

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госдума, россия, штрафы, азартные игры, дети