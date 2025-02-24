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Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми
Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми - 24.02.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми
Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:04+0300
2025-02-24T12:04+0300
госдума
россия
штрафы
азартные игры
дети
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними. Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
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госдума, россия, штрафы, азартные игры, дети
Госдума, РОССИЯ, штрафы, азартные игры, дети
12:04 24.02.2025
 
Комитет Госдумы одобрил штрафы для организаторов азартных игр с детьми

В Думе поддержали штрафы для организаторов азартных игр с заключением пари с детьми

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект группы сенаторов, которым предлагается установить штрафы до миллиона рублей для организаторов азартных игр за заключение пари с несовершеннолетними.
Проектом федерального закона предусматривается дополнение статьи 14.1.1 КоАП РФ частью 4.1, устанавливающей административную ответственность за заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет. Сумму штрафа предлагается установить в размере от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц.
Такой же штраф предлагается установить за заключение пари с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
В Госдуме одобрили проект о штрафах за продажу энергетиков детям
11:49
 
ГосдумаРОССИЯштрафыазартные игрыдети
 
 
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