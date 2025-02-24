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Премьер Швеции сообщил о прибытии на Украину
Премьер Швеции сообщил о прибытии на Украину - 24.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Швеции сообщил о прибытии на Украину
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем прибытии в Киев и поделился планами объявить новую военную помощь Украине. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:07+0300
2025-02-24T11:07+0300
2025-02-24T11:07+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем прибытии в Киев и поделился планами объявить новую военную помощь Украине."Сегодня я нахожусь в Киеве… Сегодня мы объявляем о выделении 100 миллионов евро на поддержку противовоздушной обороны Украины", - написал он в соцсети X. Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что ее страна передаст Украине системы ПВО на 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов). Российская сторона считает поставки вооружений Украине со стороны западных стран помехой к урегулированию конфликта и "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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швеция, украина, киев, мид, сергей лавров
Политика, ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, Киев, МИД, Сергей Лавров
Премьер Швеции сообщил о прибытии на Украину
Премьер Кристерссон прибыл в Киев и планирует объявить о военной помощи Украине
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о своем прибытии в Киев и поделился планами объявить новую военную помощь Украине.
"Сегодня я нахожусь в Киеве… Сегодня мы объявляем о выделении 100 миллионов евро на поддержку противовоздушной обороны Украины", - написал он в соцсети X.
Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард сообщила, что ее страна передаст Украине системы ПВО на 1,2 миллиарда шведских крон (около 113 миллионов долларов).
Российская сторона считает поставки вооружений Украине со стороны западных стран помехой к урегулированию конфликта и "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета