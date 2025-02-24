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Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России - 24.02.2025, ПРАЙМ
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:07+0300
2025-02-24T16:07+0300
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ЖЕНЕВА, 24 фев - ПРАЙМ. Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике ( SECO ) Швейцарии Фабиан Майенфиш. "Швейцария ознакомилась с новыми мерами, которые ЕС принял в отношении России в рамках 16-го пакета санкций. Федеральный совет примет решение о том, в какой степени Швейцария присоединится к санкциям ЕС", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, швейцария, ес
Экономика, РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС
Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России
Швейцария ознакомилась, но пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против РФ
ЖЕНЕВА, 24 фев - ПРАЙМ. Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике ( SECO ) Швейцарии Фабиан Майенфиш.
"Швейцария ознакомилась с новыми мерами, которые ЕС принял в отношении России в рамках 16-го пакета санкций. Федеральный совет примет решение о том, в какой степени Швейцария присоединится к санкциям ЕС", - сказал он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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