https://1prime.ru/20250224/shveytsariya-855205054.html

Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России - 24.02.2025, ПРАЙМ

Швейцария пока не присоединилась к новым санкциям ЕС против России

Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:07+0300

2025-02-24T16:07+0300

2025-02-24T16:07+0300

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ЖЕНЕВА, 24 фев - ПРАЙМ. Швейцария ознакомилась с 16-м пакетом санкций ЕС против России, но еще не приняла решения о том, в какой степени она присоединится к нему, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного секретариата по экономике ( SECO ) Швейцарии Фабиан Майенфиш. "Швейцария ознакомилась с новыми мерами, которые ЕС принял в отношении России в рамках 16-го пакета санкций. Федеральный совет примет решение о том, в какой степени Швейцария присоединится к санкциям ЕС", - сказал он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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