https://1prime.ru/20250224/sibur-855184509.html

"Сибур" оценил перспективы использования своих материалов для аккумуляторов

"Сибур" оценил перспективы использования своих материалов для аккумуляторов - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Сибур" оценил перспективы использования своих материалов для аккумуляторов

"Сибур" оценивает перспективы использования своих материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей, в частности, оценивает потенциал производства... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T02:55+0300

2025-02-24T02:55+0300

2025-02-24T02:55+0300

бизнес

россия

москва

сибур

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855184509.jpg?1740354907

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Сибур" оценивает перспективы использования своих материалов для компонентов аккумуляторов электромобилей, в частности, оценивает потенциал производства специального полимера для сепаратора, а также возможность применения органических растворителей собственного производства для создания жидкого электролита, сообщил РИА Новости директор дивизиона "Транспорт" компании Анатолий Светликов. Он напомнил, что к основным компонентам тяговых аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, можно отнести сепаратор, электролит, анод, катод, корпус. И в их производстве могут быть применены полимерные материалы, например связующие материалы для анода и катода, органические растворители для электролита, полимеры для сепаратора и корпуса. Сейчас далеко не по всем этим материалам в России налажено промышленное производство, отметил Светликов. "Сибур" уже поставляет полипропилен для корпусов и на текущий момент оценивает перспективы производства специального полимера, который может применяться для производства сепаратора. Сейчас проект проходит этап оценки экономической эффективности. Также с конца 2024 года запущена проработка возможности использования органических растворителей производства "Сибура" для создания жидкого электролита", - сказал он. Представитель компании добавил, что по этим направлениям уже налажено взаимодействие с ведущими российскими производителями аккумуляторных батарей такого типа и компонентов к ним. В дальнейшем "Сибур" планирует проработать возможности применения собственных материалов также и для связующих в составе анода и катода, заключил Светликов.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сибур