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"Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров
"Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров
Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T04:37+0300
2025-02-24T04:37+0300
2025-02-24T04:37+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, автомобилестроении, медицине, сообщил РИА Новости генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров для разработки и тестирования продуктов из полимеров "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров.
"Сегодня потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в строительстве и упаковке. Например, вспененный полистирол становится альтернативой минеральной вате, обеспечивая лучшую теплоизоляцию, а полимерные трубы заменяют металлические, повышая их коррозионную стойкость и долговечность. В упаковке полимеры позволяют заменить стальные резервуары для жидкостей, металлические бочки и паллеты, снизить вес конструкций и повысить их экологичность", - рассказал Вернигоров.
Он подчеркнул, что среди новых материалов в медицине имеет высокий потенциал суперконструкционный пластик - полиэфиркетонкетон (ПЭКК). Например, в аппаратах Илизарова он позволит не только облегчить вес конструкции, но и обеспечить ее рентгенопрозрачность.
"Всего в центрах "Сибур Полилаб" на данный момент в работе более 200 отраслевых проектов", - отметил Вернигоров.
"Сибур" последовательно реализует стратегию отраслевой трансформации, направленную на развитие рынков и создание новых решений для своих партнеров в строительстве, транспорте, инфраструктуре, нефтегазодобыче и переработке, медицине, агропромышленном комплексе, жесткой и гибкой упаковке, потребительских товарах", - добавил он.
"Наш подход - это системное развитие индустрий, поиск инновационных решений и поддержка перехода к более устойчивым и технологичным материалам. Мы продолжаем изучать новые возможности применения полимеров, в том числе в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении, и уверены, что партнерские инициативы позволят нам совместно создать еще более совершенные решения для будущего", - заключил глава "Сибур Полилаб".
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бизнес, промышленность, москва, сибур
Бизнес, Промышленность, Экономика, МОСКВА, Сибур
"Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров
"Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров в строительстве и упаковке
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, автомобилестроении, медицине, сообщил РИА Новости генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров для разработки и тестирования продуктов из полимеров "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров.
"Сегодня потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в строительстве и упаковке. Например, вспененный полистирол становится альтернативой минеральной вате, обеспечивая лучшую теплоизоляцию, а полимерные трубы заменяют металлические, повышая их коррозионную стойкость и долговечность. В упаковке полимеры позволяют заменить стальные резервуары для жидкостей, металлические бочки и паллеты, снизить вес конструкций и повысить их экологичность", - рассказал Вернигоров.
Он подчеркнул, что среди новых материалов в медицине имеет высокий потенциал суперконструкционный пластик - полиэфиркетонкетон (ПЭКК). Например, в аппаратах Илизарова он позволит не только облегчить вес конструкции, но и обеспечить ее рентгенопрозрачность.
"Всего в центрах "Сибур Полилаб" на данный момент в работе более 200 отраслевых проектов", - отметил Вернигоров.
"Сибур" последовательно реализует стратегию отраслевой трансформации, направленную на развитие рынков и создание новых решений для своих партнеров в строительстве, транспорте, инфраструктуре, нефтегазодобыче и переработке, медицине, агропромышленном комплексе, жесткой и гибкой упаковке, потребительских товарах", - добавил он.
"Наш подход - это системное развитие индустрий, поиск инновационных решений и поддержка перехода к более устойчивым и технологичным материалам. Мы продолжаем изучать новые возможности применения полимеров, в том числе в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении, и уверены, что партнерские инициативы позволят нам совместно создать еще более совершенные решения для будущего", - заключил глава "Сибур Полилаб".