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Словакия сможет поставлять продукты из нефти РФ в Чехию и в Венгрию - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Словакия сможет поставлять продукты из нефти РФ в Чехию и в Венгрию
Словакия сможет поставлять продукты из нефти РФ в Чехию и в Венгрию - 24.02.2025, ПРАЙМ
Словакия сможет поставлять продукты из нефти РФ в Чехию и в Венгрию
Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе и получает нефть из России, сможет поставлять свои продукты не только в Чехию, но и в... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:06+0300
2025-02-24T20:06+0300
энергетика
словакия
венгрия
нефтепродукты
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БРАТИСЛАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе и получает нефть из России, сможет поставлять свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, сообщил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар. В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ. "В пакете санкций есть разные меры, которые должны ужесточить прежде всего обход санкций, которые уже были приняты… Для нас важно то, что с помощью переговоров мы добились исключений, которые касаются нашего НПЗ Slovnaft. Исключения заключаются в том, что у Slovnaft будет возможность экспортировать свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, чего ранее не было", - сказал Бланар журналистам по итогам заседания в Брюсселе. Он отметил, что исключения сделаны и для компонентов, необходимых для поддержания работоспособности нефтепровода, который проходит через Словакию. В декабре 2024 года на шесть месяцев было продлено исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти. В МИД республики тогда отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину. В середине ноября 2024 года глава МИД Словакии Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
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словакия, венгрия, нефтепродукты
Энергетика, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, нефтепродукты
20:06 24.02.2025
 
Словакия сможет поставлять продукты из нефти РФ в Чехию и в Венгрию

Словакия сможет поставлять продукты из российской нефти не только в Чехию, но и в Венгрию

© flickr.com / quinetФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© flickr.com / quinet
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БРАТИСЛАВА, 24 фев - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который находится в Братиславе и получает нефть из России, сможет поставлять свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, сообщил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.
В понедельник главы МИД стран Европейского союза одобрили 16-й пакет санкций против РФ.
"В пакете санкций есть разные меры, которые должны ужесточить прежде всего обход санкций, которые уже были приняты… Для нас важно то, что с помощью переговоров мы добились исключений, которые касаются нашего НПЗ Slovnaft. Исключения заключаются в том, что у Slovnaft будет возможность экспортировать свои продукты не только в Чехию, но и в Венгрию, чего ранее не было", - сказал Бланар журналистам по итогам заседания в Брюсселе.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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Он отметил, что исключения сделаны и для компонентов, необходимых для поддержания работоспособности нефтепровода, который проходит через Словакию.
В декабре 2024 года на шесть месяцев было продлено исключение для Словакии, позволяющее экспортировать в Чехию продукты из российской нефти. В МИД республики тогда отметили, что данное исключение было ключевым для НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и поставляет нефтепродукты не только в Чехию, но и на Украину.
В середине ноября 2024 года глава МИД Словакии Бланар говорил, что страна на уровне Европейской комиссии поднимет вопрос о сохранении исключения, которое позволяет республике использовать для переработки российскую нефть. Он отмечал, что 10% от общего потребления дизеля на Украине покрывается за счет НПЗ Slovnaft, который нуждается в нефти из РФ, нефтепродукты, произведенные на этом заводе в Словакии, получает и Чехия.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯВЕНГРИЯнефтепродукты
 
 
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