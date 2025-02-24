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Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС

Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС - 24.02.2025, ПРАЙМ

Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (он же СНИЛС) содержит как личные сведения, так и финансовую информацию. Сюда заносятся все данные о... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T03:03+0300

2025-02-24T03:03+0300

2025-02-24T03:03+0300

социальный фонд

финансы

общество

снилс

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (он же СНИЛС) содержит как личные сведения, так и финансовую информацию. Сюда заносятся все данные о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в течение всей его трудовой деятельности. Поэтому СНИЛС так нужен мошенникам, рассказал агентству "Прайм" адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.Способов, которые используют мошенники, чтобы завладеть чужим СНИЛС, множество. Вот основные из них:Для чего же злоумышленникам так необходим ваш СНИЛС?Основных факторов, облегчающих работу мошенников, два. Во-первых, это небрежное отношение граждан к своим персональным данным: они указывают данные СНИЛС без необходимости передают копии и не подвергают проверке поступающие в их адрес запросы и звонки. Во-вторых, само введение системы цифрового взаимодействия с органами государственной власти помимо удобства таит риск потери персональной информации. Зная СНИЛС, можно получить доступ к "Госуслугам", со всеми негативными последствиями такого доступа, предупредил Земсков.Какие существуют основные способы защиты сведений СНИЛС?✓ Первое, и главное! Защита личной информации: не сообщайте СНИЛС посторонним лицам и будьте осторожны с подозрительными предложениями.✓ Регулярный мониторинг финансового статуса: следите за своими кредитными отчетами и данными в государственных реестрах, чтобы выявить подозрительные действия.✓ Использование двухфакторной аутентификации при доступе к интернет-банкингу и другим важным аккаунтам.✓ Сообщайте о мошенничестве: если узнали о неправомерном использовании вашего СНИЛС, сразу сообщайте в Пенсионный фонд и другие уполномоченные органы. То же самое – в случае обнаружения утраты СНИЛС.✓ Шифрование данных: используйте специальные программы для защиты цифровых образов ваших документов.

https://1prime.ru/20240328/snils-846799234.html

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социальный фонд, финансы, общество , снилс