https://1prime.ru/20250224/snils-855102068.html
Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС
Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС
Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (он же СНИЛС) содержит как личные сведения, так и финансовую информацию. Сюда заносятся все данные о... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T03:03+0300
2025-02-24T03:03+0300
2025-02-24T03:03+0300
социальный фонд
финансы
общество
снилс
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/57/833335777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fc794d93037464e0f0e1e3e796759f2.jpg
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (он же СНИЛС) содержит как личные сведения, так и финансовую информацию. Сюда заносятся все данные о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в течение всей его трудовой деятельности. Поэтому СНИЛС так нужен мошенникам, рассказал агентству "Прайм" адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.Способов, которые используют мошенники, чтобы завладеть чужим СНИЛС, множество. Вот основные из них:Для чего же злоумышленникам так необходим ваш СНИЛС?Основных факторов, облегчающих работу мошенников, два. Во-первых, это небрежное отношение граждан к своим персональным данным: они указывают данные СНИЛС без необходимости передают копии и не подвергают проверке поступающие в их адрес запросы и звонки. Во-вторых, само введение системы цифрового взаимодействия с органами государственной власти помимо удобства таит риск потери персональной информации. Зная СНИЛС, можно получить доступ к "Госуслугам", со всеми негативными последствиями такого доступа, предупредил Земсков.Какие существуют основные способы защиты сведений СНИЛС?✓ Первое, и главное! Защита личной информации: не сообщайте СНИЛС посторонним лицам и будьте осторожны с подозрительными предложениями.✓ Регулярный мониторинг финансового статуса: следите за своими кредитными отчетами и данными в государственных реестрах, чтобы выявить подозрительные действия.✓ Использование двухфакторной аутентификации при доступе к интернет-банкингу и другим важным аккаунтам.✓ Сообщайте о мошенничестве: если узнали о неправомерном использовании вашего СНИЛС, сразу сообщайте в Пенсионный фонд и другие уполномоченные органы. То же самое – в случае обнаружения утраты СНИЛС.✓ Шифрование данных: используйте специальные программы для защиты цифровых образов ваших документов.
https://1prime.ru/20240328/snils-846799234.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/57/833335777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99fd64f6e69ad821216783346729da16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный фонд, финансы, общество , снилс
Социальный фонд, Финансы, Общество , СНИЛС
Адвокат раскрыл новый способ мошенничества со СНИЛС
Адвокат Земсков: мошенники воруют деньги граждан, узнав их СНИЛС
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина (он же СНИЛС) содержит как личные сведения, так и финансовую информацию. Сюда заносятся все данные о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование в течение всей его трудовой деятельности. Поэтому СНИЛС так нужен мошенникам, рассказал агентству "Прайм" адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.
Для получения водительских прав с россиян станут требовать СНИЛС
Способов, которые используют мошенники, чтобы завладеть чужим СНИЛС, множество. Вот основные из них:
1.Сравнительно новый - фальшивые вакансии: мошенники публикуют вакансию или звонят, предлагают работу и требуют предоставить СНИЛС для "оформления".
2.Кража личных данных: используя фишинговые сайты, преступники собирают личную информацию о предполагаемой жертве.
3.Предложение выплат: злоумышленники якобы от имени Социального фонда предлагают проиндексировать выплаты или вернуть "потерянные" пенсионные деньги и просят СНИЛС для "проверки".
4.Социальные сети: мошенники могут выдавать себя за знакомых в контактах жертвы и получать нужную информацию.
5.Утечки данных: после взлома или хищения той или иной базы данных, преступники могут получать из них любые интересующие их сведения.
Для чего же злоумышленникам так необходим ваш СНИЛС?
- Получение социальных выплат: зная СНИЛС, злоумышленники могут оформить поддельные документы и получать пособия.
- Кредиты и займы: используя СНИЛС, мошенники могут взять кредиты на ваше имя.
- Медицинские услуги: мошенники могут получать бесплатные медицинские услуги, используя ваши данные.
- Продажа личных данных: СНИЛС могут продаваться в даркнете и, в дальнейшем, использоваться в других мошеннических схемах.
- Идентификация личности, маскировка под чужую личность: мошенники могут использовать украденные данные для уклонения от ответственности за свои действия.
Основных факторов, облегчающих работу мошенников, два. Во-первых, это небрежное отношение граждан к своим персональным данным: они указывают данные СНИЛС без необходимости передают копии и не подвергают проверке поступающие в их адрес запросы и звонки. Во-вторых, само введение системы цифрового взаимодействия с органами государственной власти помимо удобства таит риск потери персональной информации. Зная СНИЛС, можно получить доступ к "Госуслугам", со всеми негативными последствиями такого доступа, предупредил Земсков.
Какие существуют основные способы защиты сведений СНИЛС?
✓ Первое, и главное! Защита личной информации: не сообщайте СНИЛС посторонним лицам и будьте осторожны с подозрительными предложениями.
✓ Регулярный мониторинг финансового статуса: следите за своими кредитными отчетами и данными в государственных реестрах, чтобы выявить подозрительные действия.
✓ Использование двухфакторной аутентификации при доступе к интернет-банкингу и другим важным аккаунтам.
✓ Сообщайте о мошенничестве: если узнали о неправомерном использовании вашего СНИЛС, сразу сообщайте в Пенсионный фонд и другие уполномоченные органы. То же самое – в случае обнаружения утраты СНИЛС.
✓ Шифрование данных: используйте специальные программы для защиты цифровых образов ваших документов.