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На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла - 24.02.2025, ПРАЙМ
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На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла
На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла - 24.02.2025, ПРАЙМ
На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла
Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T00:00+0300
2025-02-24T00:00+0300
технологии
экономика
общество
москва
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. "На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории. "Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.
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технологии, общество , москва
Технологии, Экономика, Общество , МОСКВА
00:00 24.02.2025
 
На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла

На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
"На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении.
Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории.
"Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоМОСКВА
 
 
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