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На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла

На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла - 24.02.2025, ПРАЙМ

На Солнце впервые за 2,5 месяца произошла вспышка высшего балла

Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T00:00+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Вспышка высшего балла произошла на Солнце впервые за почти 2,5 месяца, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. "На Солнце только что произошла вспышка высшего балла X. Максимум излучения зарегистрирован приблизительно в 22.20 по московскому времени. Предварительный класс события – X2.0. Последний раз более крупное событие наблюдалось 8 декабря 2024 года, то есть почти 2,5 месяца назад", - говорится в сообщении. Вспышка стала результатом быстрого роста активности Солнца, который начался менее суток назад и сейчас всё ещё продолжается. Ранее в середине дня было зарегистрировано три вспышки среднего уровня M, рассказали в лаборатории. "Признаков спада пока не наблюдается, и возможны новые крупные события. По уточненной информации, местом вспышки является западный край Солнца с минимальными шансами воздействия на Землю. Прогноз геомагнитной обстановки в этой связи не изменяется и сохраняется в зелёной зоне. Риски прихода тяжелых частиц также минимальны", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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