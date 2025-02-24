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Япония и Филиппины договорились укреплять оборонное сотрудничество

Япония и Филиппины договорились укреплять оборонное сотрудничество - 24.02.2025, ПРАЙМ

Япония и Филиппины договорились укреплять оборонное сотрудничество

Япония и Филиппины договорились об укреплении оборонного сотрудничества и расширении контактов в военной сфере, об этом на совместной пресс-конференции в ходе... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T08:27+0300

2025-02-24T08:27+0300

2025-02-24T08:32+0300

политика

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филиппины

сотрудничество

оборона

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ТОКИО, 24 фев – ПРАЙМ. Япония и Филиппины договорились об укреплении оборонного сотрудничества и расширении контактов в военной сфере, об этом на совместной пресс-конференции в ходе визита на Филиппины заявил министр обороны Японии Гэн Накатани после встречи с главой министерства национальной обороны Гилберто Теодоро.Как отмечает агентство Киодо, Накатани отметил, что Япония и Филиппины решили поднять оборонное сотрудничество стран на новый уровень в связи с ужесточением ситуации касательно обеспечения безопасности государства.Министер обороны Филиппин Гилберто Теодоро заявил, что Токио и Манила "разделяют общие цели, которые заключаются в оказании сопротивления попыткам односторонне перестроить мировой порядок и международное право". В ходе визита стороны договорились создать "стратегический диалог" между руководством сил самообороны Японии и филиппинской армии для укрепления взаимодействия. Для расширения поставок из Японии оборонного оборудования и технологий принято решение о создании формата переговоров на высоком уровне между министерствами обороны двух стран. Помимо этого для лучшего понимания Японией потребностей филиппинской армии на Филиппины будут направлены представители оборонной промышленности Японии. Достигнута договоренность о начале переговоров по обмену секретной информацией. Отмечается также, что министры обороны стран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества с США и Австралией.Это вторая встреча министров с ноября прошлого года. Япония усиливает темп военного сотрудничества с Филиппинами: в июле прошлого года состоялась встреча министров обороны и министров иностранных дел двух стран в формате 2+2, были подписаны соглашения о взаимном облегчении посещения военными стран друг друга.

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япония, филиппины, сотрудничество, оборона