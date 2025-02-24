Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/spfs-855204856.html
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС
Иностранные участники не будут массово отключаться от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России после введения новых санкций Евросоюза, однако... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T15:54+0300
2025-02-24T15:54+0300
экономика
ес
спфс
банки
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Иностранные участники не будут массово отключаться от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России после введения новых санкций Евросоюза, однако проводить платежи может стать дороже и труднее, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ЕС в понедельник ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на операции с использованием СПФС. Число участников этой системы, по последним данным ЦБ, составляет 580 организаций, из которых более четверти - нерезиденты. В июле тогда первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения. "Не следует ожидать, что от системы "отвалятся" все зарубежные участники. Более того, в связи с весьма бурными изменениями, характерными для сегодняшней мировой политики, предложенный ЕС пакет, скорее всего, будет изменяться и дополняться. Пока же можно сказать, что нужно будет в ряде случаев перестраивать... цепочку платежей, что приведет к их определенному удорожанию, переходить на альтернативные каналы расчетов", - отмечает доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. СПФС используется российскими банками как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями, так и в качестве альтернативы SWIFT в случаях, когда это экономически обоснованно, пояснил гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка Антон Аверьянов. "Запрет ЕС может повлиять и создать дополнительные барьеры для осуществления сделок вне РФ, которые могут заставить нести дополнительные расходы людей и компании", - согласился он. При этом Белянчикова подчеркнула, что СПФС – всего лишь один из каналов финансовых телекоммуникаций, стандартизированный для участников системы и имеющий определенные степени защиты. Это не платежная система, в которой происходило бы урегулирование требований и обязательств между ее участниками, а именно средство передачи сообщения с указанием, что делать с теми или иными денежными средствами. "Такое сообщение может быть передано по электронной почте, системе "Банк-клиент", факсу - теоретически даже почтовым голубем", - заключила она.
https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203028.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, спфс, банки, санкции против рф
Экономика, ЕС, СПФС, Банки, санкции против РФ
15:54 24.02.2025
 
Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС

Эксперты считают, что санкции ЕС не отпугнут иностранцев от СПФС, но создадут барьеры

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Иностранные участники не будут массово отключаться от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России после введения новых санкций Евросоюза, однако проводить платежи может стать дороже и труднее, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ЕС в понедельник ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на операции с использованием СПФС. Число участников этой системы, по последним данным ЦБ, составляет 580 организаций, из которых более четверти - нерезиденты. В июле тогда первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения.
"Не следует ожидать, что от системы "отвалятся" все зарубежные участники. Более того, в связи с весьма бурными изменениями, характерными для сегодняшней мировой политики, предложенный ЕС пакет, скорее всего, будет изменяться и дополняться. Пока же можно сказать, что нужно будет в ряде случаев перестраивать... цепочку платежей, что приведет к их определенному удорожанию, переходить на альтернативные каналы расчетов", - отмечает доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
"Отморожу уши назло маме". В ГД высказались о санкциях против России
15:07
СПФС используется российскими банками как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями, так и в качестве альтернативы SWIFT в случаях, когда это экономически обоснованно, пояснил гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка Антон Аверьянов. "Запрет ЕС может повлиять и создать дополнительные барьеры для осуществления сделок вне РФ, которые могут заставить нести дополнительные расходы людей и компании", - согласился он.
При этом Белянчикова подчеркнула, что СПФС – всего лишь один из каналов финансовых телекоммуникаций, стандартизированный для участников системы и имеющий определенные степени защиты. Это не платежная система, в которой происходило бы урегулирование требований и обязательств между ее участниками, а именно средство передачи сообщения с указанием, что делать с теми или иными денежными средствами.
"Такое сообщение может быть передано по электронной почте, системе "Банк-клиент", факсу - теоретически даже почтовым голубем", - заключила она.
 
ЭкономикаЕССПФСБанкисанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала