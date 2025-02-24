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Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС

Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС - 24.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили последствия санкций Евросоюза против СПФС

Иностранные участники не будут массово отключаться от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России после введения новых санкций Евросоюза, однако... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T15:54+0300

2025-02-24T15:54+0300

2025-02-24T15:54+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Иностранные участники не будут массово отключаться от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России после введения новых санкций Евросоюза, однако проводить платежи может стать дороже и труднее, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ЕС в понедельник ввел запрет для кредитных и финансовых организаций за пределами РФ на операции с использованием СПФС. Число участников этой системы, по последним данным ЦБ, составляет 580 организаций, из которых более четверти - нерезиденты. В июле тогда первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова отметила, что число участников СПФС продолжает увеличиваться, несмотря на новые санкционные ограничения. "Не следует ожидать, что от системы "отвалятся" все зарубежные участники. Более того, в связи с весьма бурными изменениями, характерными для сегодняшней мировой политики, предложенный ЕС пакет, скорее всего, будет изменяться и дополняться. Пока же можно сказать, что нужно будет в ряде случаев перестраивать... цепочку платежей, что приведет к их определенному удорожанию, переходить на альтернативные каналы расчетов", - отмечает доцент кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. СПФС используется российскими банками как в качестве резервного канала обмена финансовыми сообщениями, так и в качестве альтернативы SWIFT в случаях, когда это экономически обоснованно, пояснил гендиректор группы компаний "ST IT", эксперт рынка Антон Аверьянов. "Запрет ЕС может повлиять и создать дополнительные барьеры для осуществления сделок вне РФ, которые могут заставить нести дополнительные расходы людей и компании", - согласился он. При этом Белянчикова подчеркнула, что СПФС – всего лишь один из каналов финансовых телекоммуникаций, стандартизированный для участников системы и имеющий определенные степени защиты. Это не платежная система, в которой происходило бы урегулирование требований и обязательств между ее участниками, а именно средство передачи сообщения с указанием, что делать с теми или иными денежными средствами. "Такое сообщение может быть передано по электронной почте, системе "Банк-клиент", факсу - теоретически даже почтовым голубем", - заключила она.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203028.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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