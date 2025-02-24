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В США заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией - 24.02.2025, ПРАЙМ
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В США заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией
В США заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией - 24.02.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией
Конфликт на Украине был спровоцирован и "не обязательно" Россией, разговоры о присоединении Киева к НАТО способствовали эскалации, считает спецпосланник... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T05:43+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине был спровоцирован и "не обязательно" Россией, разговоры о присоединении Киева к НАТО способствовали эскалации, считает спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО, президент (США Дональд Трамп ранее - ред.) говорил об этом. Это не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для русских, и поэтому нам придется иметь дело с этим фактом", - заявил Уиткофф телеканалу CNN. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, нато, cnn
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, CNN
05:43 24.02.2025
 
В США заявили, что конфликт на Украине был спровоцирован Россией

Спецпосланник США Уиткофф: конфликт на Украине был спровоцирован и не обязательно Россией

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Конфликт на Украине был спровоцирован и "не обязательно" Россией, разговоры о присоединении Киева к НАТО способствовали эскалации, считает спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. Тогда было много разговоров о вступлении Украины в НАТО, президент (США Дональд Трамп ранее - ред.) говорил об этом. Это не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для русских, и поэтому нам придется иметь дело с этим фактом", - заявил Уиткофф телеканалу CNN.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинНАТОCNN
 
 
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