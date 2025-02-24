Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250224/ssha-855206344.html
СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной
СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной
Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:43+0300
2025-02-24T16:43+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта документа. "США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале. Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины. Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.
https://1prime.ru/20250206/resursy-854711055.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
16:43 24.02.2025
 
СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной

Bloomberg: США в сделке по ресурсам заявят о приверженности "долгосрочному миру"

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта документа.
"США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале.
Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины.
Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.
Американский флаг, Вашингтон, США
"Отдавайте залежи": Трамп нацелен на сделку с Киевом на "особых условиях"
6 февраля, 09:10
 
ПолитикаУКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала