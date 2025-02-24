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СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной

СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной - 24.02.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали подробности сделки по ресурсам между США и Украиной

Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:43+0300

2025-02-24T16:43+0300

2025-02-24T16:43+0300

политика

украина

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Проект соглашения о природных ресурсах между Украиной и США включает в себя положения о том, что Вашингтон будет привержен сохранению "долгосрочного мира" на Украине, передает агентство Bloomberg со ссылкой на текст проекта документа. "США возьмут на себя обязательства содействовать... "долгосрочному миру" в рамках сделки по минералам... США также заявят, что те, кто действовал враждебно по отношению к Украине в конфликте, не должны получить выгоду из ее реконструкции", - говорится в материале. Кроме того, сделка по ресурсам Вашингтона и Киева будет подразумевать "длительное партнерство" и намерение США инвестировать в Украину. Проект соглашения также включает в себя положения о том, что Вашингтон будет содействовать существованию "свободной, суверенной и безопасной" Украины. Однако, агентство отмечает, что текст еще окончательно не согласован и может измениться.

https://1prime.ru/20250206/resursy-854711055.html

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украина, сша