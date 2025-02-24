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Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение
Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение - 24.02.2025, ПРАЙМ
Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение
Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks сократит по меньше мере 1,1 тысячи сотрудников в рамках планов упрощения структуры компании, заявил глава... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:16+0300
2025-02-24T17:16+0300
экономика
starbucks
бизнес
сокращения
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks сократит по меньше мере 1,1 тысячи сотрудников в рамках планов упрощения структуры компании, заявил глава Starbucks Брайан Никкол. "Мы примем непростое решение о ликвидации 1 100 текущих должностей в операционной поддержке, а также несколько сотен открытых и незаполненных должностей", - приводит компания слова Никкола в пресс-релизе. В рамках этого плана компания оценивает размер и структуру своего глобального штата. А основные задачи реструктуризации - повышение эффективности, персональной ответственности, улучшение интеграции и снижение уровня сложности в работе, уточняется там. Отмечается, что сотрудники на должностях, которые подпадают под ликвидацию, будут осведомлены об этом во вторник, 25 февраля. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру. По последней отчётности, чистая прибыль сети кофеен в первом квартале 2024-2025 финансового года (завершился 29 декабря) упала на 23,8% в годовом выражении и составила 780,8 миллиона долларов.
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starbucks, бизнес, сокращения
Экономика, Starbucks, Бизнес, сокращения
17:16 24.02.2025
 
Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение

Глава Starbucks Никкол: ожидается сокращение 1,1 тысячи сотрудников компании

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкstarbucks
starbucks - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks сократит по меньше мере 1,1 тысячи сотрудников в рамках планов упрощения структуры компании, заявил глава Starbucks Брайан Никкол.
"Мы примем непростое решение о ликвидации 1 100 текущих должностей в операционной поддержке, а также несколько сотен открытых и незаполненных должностей", - приводит компания слова Никкола в пресс-релизе.
В рамках этого плана компания оценивает размер и структуру своего глобального штата. А основные задачи реструктуризации - повышение эффективности, персональной ответственности, улучшение интеграции и снижение уровня сложности в работе, уточняется там.
Отмечается, что сотрудники на должностях, которые подпадают под ликвидацию, будут осведомлены об этом во вторник, 25 февраля.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру. По последней отчётности, чистая прибыль сети кофеен в первом квартале 2024-2025 финансового года (завершился 29 декабря) упала на 23,8% в годовом выражении и составила 780,8 миллиона долларов.
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ЭкономикаStarbucksБизнессокращения
 
 
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