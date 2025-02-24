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Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение

Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение - 24.02.2025, ПРАЙМ

Более тысячи сотрудников Starbucks попадут под сокращение

Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks сократит по меньше мере 1,1 тысячи сотрудников в рамках планов упрощения структуры компании, заявил глава... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T17:16+0300

2025-02-24T17:16+0300

2025-02-24T17:16+0300

экономика

starbucks

бизнес

сокращения

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks сократит по меньше мере 1,1 тысячи сотрудников в рамках планов упрощения структуры компании, заявил глава Starbucks Брайан Никкол. "Мы примем непростое решение о ликвидации 1 100 текущих должностей в операционной поддержке, а также несколько сотен открытых и незаполненных должностей", - приводит компания слова Никкола в пресс-релизе. В рамках этого плана компания оценивает размер и структуру своего глобального штата. А основные задачи реструктуризации - повышение эффективности, персональной ответственности, улучшение интеграции и снижение уровня сложности в работе, уточняется там. Отмечается, что сотрудники на должностях, которые подпадают под ликвидацию, будут осведомлены об этом во вторник, 25 февраля. Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью более 40 тысяч кофеен по всему миру. По последней отчётности, чистая прибыль сети кофеен в первом квартале 2024-2025 финансового года (завершился 29 декабря) упала на 23,8% в годовом выражении и составила 780,8 миллиона долларов.

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starbucks, бизнес, сокращения