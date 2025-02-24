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Суд начнет рассматривать иск Сбербанка к Euroclear и Clearstream

Суд начнет рассматривать иск Сбербанка к Euroclear и Clearstream - 24.02.2025, ПРАЙМ

Суд начнет рассматривать иск Сбербанка к Euroclear и Clearstream

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 25 марта предварительные слушания по иску Сбербанка, требующего взыскать убытки с бельгийского... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:38+0300

2025-02-24T09:38+0300

2025-02-24T09:38+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 25 марта предварительные слушания по иску Сбербанка, требующего взыскать убытки с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, следует из опубликованного определения суда. В судебном акте уточняется, что от Euroclear крупнейший российский банк требует более 500,4 миллиона долларов, около 52,9 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, от Clearstream – около 58 тысяч долларов. Истец просит взыскать эти суммы в рублях по курсу Банка России на дату платежа. На момент подачи иска его сумма составляла более 53,7 миллиарда рублей. Иск поступил в суд 14 февраля. Более подробно основания исковых требований пока не уточняются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу АО "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий". Это уже четвертый иск Сбербанка к Euroclear. До этого самым крупным был иск о взыскании с бельгийского банка более 10,5 миллиарда рублей убытков. Он поступил в суд в декабре и пока не рассмотрен. Два предыдущих иска были заявлены о взыскании денежных сумм, заблокированных ответчиком на счетах Сбербанка, открытых в Euroclear Bank, и процентов на эти суммы за пользование чужими денежными средствами. В ноябре арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank в пользу Сбербанка около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по курсу на тот момент – более 2,9 миллиарда рублей), в декабре – около 6,4 миллиона долларов, около 161 тысячи австралийских долларов, более 1 тысячи евро, а также проценты на эти суммы – в общем размере более 688 миллионов рублей по курсу на день оглашения решения. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

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