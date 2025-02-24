https://1prime.ru/20250224/sud-855202419.html

Суд утвердил взыскание долга с агентства "Оккам Ум" в пользу "дочки" Google

Суд утвердил взыскание долга с агентства "Оккам Ум" в пользу "дочки" Google - 24.02.2025, ПРАЙМ

Суд утвердил взыскание долга с агентства "Оккам Ум" в пользу "дочки" Google

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:57+0300

2025-02-24T14:57+0300

2025-02-24T14:57+0300

бизнес

финансы

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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску признанного банкротом ООО "Гугл", российского подразделения Google, в лице конкурсного управляющего Валерия Таляровского около 1,3 миллиарда рублей с рекламного агентства ООО "Оккам Ум". Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ответчика на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Этим решением с ответчика было взыскано более 1,1 миллиарда рублей задолженности по оплате рекламных услуг и около 177 миллионов рублей процентов, при этом требования истца удовлетворены частично. Иск был подан в апреле. Истец дважды просил суд первой инстанции принять обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика на его счетах в российских банках в пределах суммы иска – около 1,3 миллиарда рублей, но суд оба раза – в апреле и июне – отказывал. В итоге запрошенные обеспечительные меры в сентябре принял Девятый арбитражный апелляционный суд, удовлетворивший жалобу Таляровского. Российская "дочка" Google в прошлом году предъявила российским рекламным агентствам серию исков о взыскании долгов по договорам оказания рекламных услуг. Самую большую задолженность – около 1,5 миллиарда рублей – суды взыскали со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom. А с ООО "Амнет" первой инстанцией было взыскано около 947 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. Таляровский в октябре 2024 года сообщил РИА Новости, что в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Агентство "Оккам Ум" до 2022 года называлось Dentsu Russia и входило в крупный японский рекламный холдинг Dentsu. В 2022 году японская компания передала российский актив местным топ-менеджерам.

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бизнес, финансы