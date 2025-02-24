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Linde проиграла в апелляции дело о взыскании в пользу "Русхимальянса"

Linde проиграла в апелляции дело о взыскании в пользу "Русхимальянса" - 24.02.2025, ПРАЙМ

Linde проиграла в апелляции дело о взыскании в пользу "Русхимальянса"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник не удовлетворил жалобу структур немецкой инжиниринговой компании Linde на взыскание в пользу ООО... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T16:13+0300

2025-02-24T16:13+0300

2025-02-24T16:13+0300

бизнес

русхимальянс

linde

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в понедельник не удовлетворил жалобу структур немецкой инжиниринговой компании Linde на взыскание в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей (в сумме - более 92 миллиардов рублей по текущему курсу), следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – оставить решение суда (первой инстанции – ред.) без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части постановления суда второй инстанции пока не опубликованы. Структуры Linde оспаривали решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября 2024 года, принятое по иску "Русхимальянса". Согласно этому решению, с немецкой Linde GmbH, ее поручителя - материнской ирландской Linde PLC, британских Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Russia UK Limited, а также нидерландской Linde Holdings Netherlands №3 B.V. в пользу "Русхимальянса" солидарно взыскиваются убытки, включающие более 651,9 миллиона евро неотработанного аванса, более 30,3 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта, а также около 17,8 миллиона евро и около 381 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд также удовлетворил требование истца об обращении взыскания на доли и акции Linde GmbH и Linde UK Holdings №2 Limited в нескольких российских компаниях. Этот спор вытекает из контракта от 9 сентября 2021 года стоимостью около 4,9 миллиарда евро на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Контракт был заключен "Русхимальянсом" как заказчиком с консорциумом из Linde GmbH и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). Вторая компания добровольно вернула неотработанный аванс в размере более 76,3 миллиона евро. Суд ранее принял обеспечительные меры в виде ареста имущества Linde UK Holdings №2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V., Linde Russia UK Limited – денежных средств, ценных бумаг, акций и долей в компаниях, недвижимости. Арестованы также права требования Linde Russia UK Limited к российским структурам – АО "Линде Газ Рус", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Линде Газ Новотроицк" и другим. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис". По контракту от 7 июля стоимостью 5,9 миллиарда евро подрядчики должны были построить в том же месте газоперерабатывающий завод в составе того же комплекса переработки этансодержащего газа. Однако Linde прекратила исполнение своих обязательств в мае 2022 года со ссылкой на санкции Евросоюза, которыми были запрещены поставки в Россию необходимого оборудования. Ранее суды по иску "Русхимальянса" взыскали со структур Linde более 692,9 миллиона евро задолженности по июльскому контракту и около 44,5 миллиарда рублей убытков. Кроме того, в том деле суды обратили взыскание на акции и доли ответчиков в нескольких российских компаниях – АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус" и других – путем реализации в рамках исполнительного производства.

https://1prime.ru/20241227/shtraf-853898957.html

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бизнес, русхимальянс, linde