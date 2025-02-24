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"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за аттестации
"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за аттестации - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за аттестации
"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за введения с 1 марта в Москве и Московской области обязательной аттестации, сообщили РИА Новости в пресс-службе | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:31+0300
2025-02-24T17:31+0300
2025-02-24T17:31+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за введения с 1 марта в Москве и Московской области обязательной аттестации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси началась в Москве в августе 2024 года. Она продлится до 1 марта текущего года, а затем станет обязательной. "Доля аттестованных водителей растет каждый день – нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени и большинство водителей успешно справляются с тестом за первые две онлайн-попытки", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, водители, которым не удалось сдать тест онлайн, могут пройти аттестацию в специальном центре Дептранса Москвы, а в скором времени такая возможность появится и в московском центре "Яндекс Такси" для водителей. "Также "Яндекс Такси" запустила специальный курс для подготовки к аттестации, регулярно напоминает водителям о необходимости пройти тест и поощряет уже аттестованных водителей приоритетом при распределении заказов", - добавили в пресс-службе.
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МОСКВА, Яндекс, Яндекс Такси, такси, аттестация
"Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за аттестации
"Яндекс Такси": нехватки водителей из-за обязательной аттестации не предвидится
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "Яндекс Такси" не ожидает нехватки водителей из-за введения с 1 марта в Москве и Московской области обязательной аттестации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Добровольная аттестация водителей на знание правил работы в такси началась в Москве в августе 2024 года. Она продлится до 1 марта текущего года, а затем станет обязательной.
"Доля аттестованных водителей растет каждый день – нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени и большинство водителей успешно справляются с тестом за первые две онлайн-попытки", - говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, водители, которым не удалось сдать тест онлайн, могут пройти аттестацию в специальном центре Дептранса Москвы, а в скором времени такая возможность появится и в московском центре "Яндекс Такси" для водителей.
"Также "Яндекс Такси" запустила специальный курс для подготовки к аттестации, регулярно напоминает водителям о необходимости пройти тест и поощряет уже аттестованных водителей приоритетом при распределении заказов", - добавили в пресс-службе.
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