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Австралия оштрафовала Telegram за нарушение сроков предоставления данных - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Австралия оштрафовала Telegram за нарушение сроков предоставления данных
Австралия оштрафовала Telegram за нарушение сроков предоставления данных - 24.02.2025, ПРАЙМ
Австралия оштрафовала Telegram за нарушение сроков предоставления данных
Австралийский интернет-регулятор eSafety оштрафовал мессенджер Telegram на 958 тысяч австралийских долларов (610 тысяч долларов США) за нарушение сроков... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:36+0300
2025-02-24T10:36+0300
австралия
telegram
технологии
штраф
данные
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Австралийский интернет-регулятор eSafety оштрафовал мессенджер Telegram на 958 тысяч австралийских долларов (610 тысяч долларов США) за нарушение сроков предоставления данных о мерах борьбы с незаконным контентом, следует из заявления на сайте правительственного регулятора. которое было опубликовано в понедельник. "eSafety выдал Telegram уведомление о нарушении на сумму почти 1 миллион долларов (638 тысяч долларов США - ред.) за несоблюдение срока ответа на запрос о прозрачности в течение более чем пяти месяцев", - сказано в заявлении. Согласно данным данным регулятора, в марте прошлого года eSafety запросил у ведущих интернет-платформ информацию о том, как они обнаруживают и удаляют экстремистский и насильственный контент, а также материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Отмечается, что крайний срок предоставления данных был назначен на 6 мая 2024 года. Но Telegram нарушил его почти на пять месяцев, предоставив запрашиваемую информацию только 16 октября. Как сообщила глава eSafety Джули Инман Грант, Telegram потратил 160 дней на предоставление запрашиваемой со стороны Австралии информации. Несоблюдение сроков привело к затруднению работы eSafety и препятствию выполнению функций в соответствии с Законом о безопасности в интернете в течение полугода.Согласно данным заявления, австралийский регулятор оштрафовал Telegram на 958 тысяч австралийских долларов (610 тысяч долларов США). В течение 28 дней социальной сети необходимо оплатить указанную сумму, попросить отсрочку или обжаловать решение австралийского регулятора.
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австралия, telegram, технологии, штраф, данные
АВСТРАЛИЯ, Telegram, Технологии, штраф, данные
10:36 24.02.2025
 
Австралия оштрафовала Telegram за нарушение сроков предоставления данных

Австралия оштрафовала Telegram на 610 тысяч долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Австралийский интернет-регулятор eSafety оштрафовал мессенджер Telegram на 958 тысяч австралийских долларов (610 тысяч долларов США) за нарушение сроков предоставления данных о мерах борьбы с незаконным контентом, следует из заявления на сайте правительственного регулятора. которое было опубликовано в понедельник.
"eSafety выдал Telegram уведомление о нарушении на сумму почти 1 миллион долларов (638 тысяч долларов США - ред.) за несоблюдение срока ответа на запрос о прозрачности в течение более чем пяти месяцев", - сказано в заявлении.
Согласно данным данным регулятора, в марте прошлого года eSafety запросил у ведущих интернет-платформ информацию о том, как они обнаруживают и удаляют экстремистский и насильственный контент, а также материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.
Отмечается, что крайний срок предоставления данных был назначен на 6 мая 2024 года. Но Telegram нарушил его почти на пять месяцев, предоставив запрашиваемую информацию только 16 октября.
Как сообщила глава eSafety Джули Инман Грант, Telegram потратил 160 дней на предоставление запрашиваемой со стороны Австралии информации. Несоблюдение сроков привело к затруднению работы eSafety и препятствию выполнению функций в соответствии с Законом о безопасности в интернете в течение полугода.
Согласно данным заявления, австралийский регулятор оштрафовал Telegram на 958 тысяч австралийских долларов (610 тысяч долларов США). В течение 28 дней социальной сети необходимо оплатить указанную сумму, попросить отсрочку или обжаловать решение австралийского регулятора.
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