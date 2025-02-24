Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/titan-855206756.html
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing
Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:58+0300
2025-02-24T16:58+0300
экономика
бизнес
россия
boeing
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. На прошлой неделе Мантуров заявил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Новость о возможном возобновлении сотрудничества Boeing c Россией действительно взбудоражила рынок, так как для "ВCМПО" это действительно прирост сбыта на 5-6 тысяч тонн в год... Boeing крайне заинтересован в возобновлении отношений с Россией, так как замена сертифицированных ранее деталей их китайскими аналогами может потребовать пересертификации судов, а это несколько лет напряжённой работы", - прокомментировал аналитик. По итогам прошлой недели акции "ВСМПО-Ависмы" выросли на 34,55%. На пиковой стоимости акций в 43 400 рублей, капитализация компании достигла примерно 500 миллиардов рублей. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://1prime.ru/20250221/manturov-855137754.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, boeing
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Boeing
16:58 24.02.2025
 
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing

Эксперт Худалов: сбыт "ВСМПО-Ависмы" вырастет при работе с Boeing

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
На прошлой неделе Мантуров заявил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
"Новость о возможном возобновлении сотрудничества Boeing c Россией действительно взбудоражила рынок, так как для "ВCМПО" это действительно прирост сбыта на 5-6 тысяч тонн в год... Boeing крайне заинтересован в возобновлении отношений с Россией, так как замена сертифицированных ранее деталей их китайскими аналогами может потребовать пересертификации судов, а это несколько лет напряжённой работы", - прокомментировал аналитик.
По итогам прошлой недели акции "ВСМПО-Ависмы" выросли на 34,55%. На пиковой стоимости акций в 43 400 рублей, капитализация компании достигла примерно 500 миллиардов рублей.
"ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
21 февраля, 14:59
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯBoeing
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала