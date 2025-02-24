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Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing - 24.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing
Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:58+0300
2025-02-24T16:58+0300
2025-02-24T16:58+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. На прошлой неделе Мантуров заявил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Новость о возможном возобновлении сотрудничества Boeing c Россией действительно взбудоражила рынок, так как для "ВCМПО" это действительно прирост сбыта на 5-6 тысяч тонн в год... Boeing крайне заинтересован в возобновлении отношений с Россией, так как замена сертифицированных ранее деталей их китайскими аналогами может потребовать пересертификации судов, а это несколько лет напряжённой работы", - прокомментировал аналитик. По итогам прошлой недели акции "ВСМПО-Ависмы" выросли на 34,55%. На пиковой стоимости акций в 43 400 рублей, капитализация компании достигла примерно 500 миллиардов рублей. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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бизнес, россия, boeing
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Boeing
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing
Эксперт Худалов: сбыт "ВСМПО-Ависмы" вырастет при работе с Boeing
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Прирост сбыта "ВСМПО-Ависмы", крупнейшего в мире производителя титана, составит 5-6 тысяч тонн титана в год при возможном возобновлении сотрудничества с Boeing, такое мнение высказал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Капитал" Максим Худалов на фоне заявлений первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
На прошлой неделе Мантуров заявил, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
"Новость о возможном возобновлении сотрудничества Boeing c Россией действительно взбудоражила рынок, так как для "ВCМПО" это действительно прирост сбыта на 5-6 тысяч тонн в год... Boeing крайне заинтересован в возобновлении отношений с Россией, так как замена сертифицированных ранее деталей их китайскими аналогами может потребовать пересертификации судов, а это несколько лет напряжённой работы", - прокомментировал аналитик.
По итогам прошлой недели акции "ВСМПО-Ависмы" выросли на 34,55%. На пиковой стоимости акций в 43 400 рублей, капитализация компании достигла примерно 500 миллиардов рублей.
"ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Россия может рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров