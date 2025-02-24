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Титов призвал ЦБ и кабмин ослабить настороженность в отношении криптовалют

Титов призвал ЦБ и кабмин ослабить настороженность в отношении криптовалют - 24.02.2025, ПРАЙМ

Титов призвал ЦБ и кабмин ослабить настороженность в отношении криптовалют

Мировой тренд в отношении криптовалют постепенно меняется, они выходят из тени, так что Банку России и правительству стоило бы тоже слегка ослабить традиционную | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:38+0300

2025-02-24T13:38+0300

2025-02-24T13:38+0300

экономика

финансы

россия

борис титов

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Мировой тренд в отношении криптовалют постепенно меняется, они выходят из тени, так что Банку России и правительству стоило бы тоже слегка ослабить традиционную настороженность в этом вопросе, считает председатель Федерального политического совета (ФПС) партии "Новые люди" Борис Титов. "Я думаю, что мировой тренд в отношении криптовалют будет меняться... Они вышли из тени на главной площадке - в США. (Президент США Дональд - ред.) Трамп, как известно, большой фанат "крипты", (предприниматель Илон - ред.) Маск – не меньший. Думаю, и нашему Центробанку, и нашему правительству надо слегка ослабить традиционную настороженность в отношении этого нового платежного средства", - приводит слова Титова его пресс-служба. В прошлом году в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок. В свою очередь Центробанк, в частности, отмечал риски, связанные с криптовалютами, заявив, что не поддерживает использование российской финансовой инфраструктуры для совершения операций с ними.

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финансы, россия, борис титов