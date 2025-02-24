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"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги - 24.02.2025, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T08:56+0300

2025-02-24T08:56+0300

2025-02-24T08:56+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. "О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.

https://1prime.ru/20250220/torgi-855106099.html

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