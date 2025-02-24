https://1prime.ru/20250224/torgi-855187715.html
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги - 24.02.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T08:56+0300
2025-02-24T08:56+0300
2025-02-24T08:56+0300
экономика
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/80/841348020_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_de006ad4fdb72775ed2a5ed9a9bd393a.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. "О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
https://1prime.ru/20250220/torgi-855106099.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/80/841348020_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_bb41a6b15ce66a3fe002d6c8da9e5a57.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка.
"О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи.
О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
"СПБ биржа" добавит на торги в выходные еще 16 российских ценных бумаг