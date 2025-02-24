https://1prime.ru/20250224/torgi-855188972.html
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов - 24.02.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов
"СПБ Биржа" возобновит торги ценными бумагами в 9.30 мск, сообщает торговая площадка. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:32+0300
2025-02-24T09:32+0300
2025-02-24T09:32+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" возобновит торги ценными бумагами в 9.30 мск, сообщает торговая площадка. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 09:30 мск. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя в работе средств их проведения.
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рынки
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов
"СПБ Биржа" объявила о возобновлении торгов с 9.30 мск
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" возобновит торги ценными бумагами в 9.30 мск, сообщает торговая площадка.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 09:30 мск. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.
"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя в работе средств их проведения.
"СПБ Биржа" приостановила торги