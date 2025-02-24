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"СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями

"СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями - 24.02.2025, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями

"СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями на неделе с 17 по 21 февраля, общее количество достигло 56,94 миллиона штук против предыдущего | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T13:17+0300

2025-02-24T13:17+0300

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экономика

рынки

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями на неделе с 17 по 21 февраля, общее количество достигло 56,94 миллиона штук против предыдущего максимума в 25,74 миллиона с 10 по 14 февраля 2025 года, говорится в пресс-релизе торговой площадки. "СПБ Биржа" обновила рекорд по объему торгов собственными акциями на неделе с 17 по 21 февраля. Общее количество достигло 56,94 миллиона штук, что стало максимумом в истории торгов ценными бумагами компании", - указывается в сообщении. Пик торговой активности акциями "СПБ Биржи" пришелся на 18 февраля, когда объем торгов превысил 20,31 миллиона штук. Этот результат превзошел предыдущие максимумы: 17 февраля объем торгов составил 12,78 миллиона штук, 14 февраля 2025 года - 12,58 миллиона штук, а 16 января 2023 года - 9,86 миллиона штук, уточняется там же. До этого рекордные объемы были зафиксированы на неделях с 10 по 14 февраля 2025 года - 25,74 миллиона штук и с 29 июля по 2 августа 2024 года - 24 миллиона штук.

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