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Британия и Индия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле
Британия и Индия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле - 24.02.2025, ПРАЙМ
Британия и Индия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле
Великобритания и Индия возобновили в понедельник переговоры по соглашению о свободной торговле, следует из совместного заявления двух стран, опубликованного на... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T19:14+0300
2025-02-24T19:14+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания и Индия возобновили в понедельник переговоры по соглашению о свободной торговле, следует из совместного заявления двух стран, опубликованного на сайте британского правительства. "Сегодня Республика Индия и Соединенное Королевство возобновили переговоры о заключении торговой сделки между нашими двумя странами", - сказано в тексте. Отмечается, что обе стороны намерены заключить взаимовыгодное соглашение, обеспечивающее взаимный рост с опорой на сильные стороны двух экономик. Согласно заявлению, лидеры двух стран поручили сторонам переговоров работать над нерешенными вопросами, чтобы обеспечить справедливую и равноправную торговую сделку. В ноябре 2024 года по итогам встречи премьер-министров двух стран на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро МИД Индии заявил о планах стран возобновить переговоры.
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великобритания, индия, торговля, мировая экономика
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНДИЯ, торговля, Мировая экономика
Британия и Индия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле
Великобритания и Индия возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания и Индия возобновили в понедельник переговоры по соглашению о свободной торговле, следует из совместного заявления двух стран, опубликованного на сайте британского правительства.
"Сегодня Республика Индия и Соединенное Королевство возобновили переговоры о заключении торговой сделки между нашими двумя странами", - сказано в тексте.
Отмечается, что обе стороны намерены заключить взаимовыгодное соглашение, обеспечивающее взаимный рост с опорой на сильные стороны двух экономик.
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Согласно заявлению, лидеры двух стран поручили сторонам переговоров работать над нерешенными вопросами, чтобы обеспечить справедливую и равноправную торговую сделку.
В ноябре 2024 года по итогам встречи премьер-министров двух стран на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро МИД Индии заявил о планах стран возобновить переговоры.