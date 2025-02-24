Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250224/tramp-855196688.html
В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию
В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ
В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию
Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:35+0300
2025-02-24T12:35+0300
политика
общество
россия
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e20d59ca9c5f25d922183e1cb0a0998f.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом России, сообщает телеканал CNN. Трампа уже подозревали в связях с Россией на основе неподтвержденного доклада. Перед выборами 2016 года в США американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией. Неназванный сотрудник украинской разведки, находящийся вблизи фронта, заявил телеканалу, что военные ВСУ чувствуют себя преданными с тех пор, как Трамп начал говорить об урегулировании на Украине. "Я не удивлюсь, если он лучший агент России", - добавил он.
https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053400_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a36452426633cc159da03185a696c4e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, украина, дональд трамп
Политика, Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
12:35 24.02.2025
 
В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию

В ВСУ заподозрили Трампа в работе на РФ на фоне слов об урегулировании на Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом России, сообщает телеканал CNN.
Трампа уже подозревали в связях с Россией на основе неподтвержденного доклада. Перед выборами 2016 года в США американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией.
Неназванный сотрудник украинской разведки, находящийся вблизи фронта, заявил телеканалу, что военные ВСУ чувствуют себя преданными с тех пор, как Трамп начал говорить об урегулировании на Украине.
"Я не удивлюсь, если он лучший агент России", - добавил он.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
10:16
 
ПолитикаОбществоРОССИЯУКРАИНАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала