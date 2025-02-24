https://1prime.ru/20250224/tramp-855196688.html

В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию

В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию - 24.02.2025, ПРАЙМ

В ВСУ заподозрили Трампа в работе на Россию

Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:35+0300

2025-02-24T12:35+0300

2025-02-24T12:35+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украинские военные на фоне предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине заподозрили его в том, что он якобы может быть агентом России, сообщает телеканал CNN. Трампа уже подозревали в связях с Россией на основе неподтвержденного доклада. Перед выборами 2016 года в США американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией. Неназванный сотрудник украинской разведки, находящийся вблизи фронта, заявил телеканалу, что военные ВСУ чувствуют себя преданными с тех пор, как Трамп начал говорить об урегулировании на Украине. "Я не удивлюсь, если он лучший агент России", - добавил он.

https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html

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общество , россия, украина, дональд трамп