https://1prime.ru/20250224/tramp-855201079.html
Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих
Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих
Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:09+0300
2025-02-24T14:09+0300
2025-02-24T14:09+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".
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сша, общество , дональд трамп
Политика, США, Общество , Дональд Трамп
Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих
Трамп с помощью мема с Губкой Бобом высмеял критиков идеи отчетности госслужащих
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом.
Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю.
На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".
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