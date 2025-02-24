https://1prime.ru/20250224/tramp-855201079.html

Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих

Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп с помощью мема высмеял критиков идеи отчетности госслужащих

Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:09+0300

2025-02-24T14:09+0300

2025-02-24T14:09+0300

политика

сша

общество

дональд трамп

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу, опубликовав на своей странице в соцсети Truth Social мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом. Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил, что госслужащие в США должны будут предоставить отчет о работе, проделанной ими в течение недели, или уволиться. По его словам, в соответствии с указаниями президента США, все федеральные сотрудники должны получить электронное письмо с просьбой отчитаться о том, что они сделали за прошлую неделю. На изображении, опубликованном Трампом, задумчивый Губка Боб, который заполняет список дел, выполненных за прошлую неделю. В списке записано: "плакал из-за Трампа", "плакал из-за Илона", "один раз добрался до офиса", "прочитал несколько электронных писем", "еще поплакал из-за Трампа и Илона".

https://1prime.ru/20250224/tramp-855196688.html

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сша, общество , дональд трамп