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Трамп не встретил Макрона по его прибытии в Белый дом
Трамп не встретил Макрона по его прибытии в Белый дом - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп не встретил Макрона по его прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала ко входу в Белый дом, следует из... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:44+0300
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ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала ко входу в Белый дом, следует из видео, публикуемых американскими журналистами в соцсети Х. Согласно опубликованным в соцсетях видео, черный "Шевроле" с американскими флагами подъехал к Белому дому и несколько раз издал гудки, на которые американский лидер так и не вышел. После этого из автомобиля вышел президент Макрон и, помахав в знак приветствия рукой журналистам, направился внутрь здания один. Видео быстро распространилось в соцсетях.Как написал в соцсетях журналист радио RFI Дэвид Томпсон, подобный жест Трампа дает ясное представление о значимости Франции для Вашингтона."Ледяной прием для Макрона", "Трамп даже не счел нужным его встретить", "Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд", - пишут в комментариях пользователи. Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Ранее газета Times сообщала, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, который посетит Вашингтон в четверг, попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись ранее в Эр-Рияде. Представителями России были глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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Политика, США, Дональд Трамп, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ВАШИНГТОН, УКРАИНА
Трамп не встретил Макрона по его прибытии в Белый дом
Трамп не вышел встретить президента Франции, когда тот приехал в Белый Дом
ПАРИЖ, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского президента Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала ко входу в Белый дом, следует из видео, публикуемых американскими журналистами в соцсети Х.
Согласно опубликованным в соцсетях видео, черный "Шевроле" с американскими флагами подъехал к Белому дому и несколько раз издал гудки, на которые американский лидер так и не вышел. После этого из автомобиля вышел президент Макрон и, помахав в знак приветствия рукой журналистам, направился внутрь здания один. Видео быстро распространилось в соцсетях.
Как написал в соцсетях журналист радио RFI Дэвид Томпсон, подобный жест Трампа дает ясное представление о значимости Франции для Вашингтона.
"Ледяной прием для Макрона", "Трамп даже не счел нужным его встретить", "Никакого протокола! Макрону пришлось сигналить, чтобы обозначить свой приезд", - пишут в комментариях пользователи.
Макрон в понедельник совершает визит в США в попытке убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине.
Ранее газета Times сообщала, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, который посетит Вашингтон в четверг, попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем.
Российско-американские переговоры высокого уровня состоялись ранее в Эр-Рияде. Представителями России были глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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